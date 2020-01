Bankane har den største rentemarginen på minst ti år

– Marginen har skote i taket, seier kredittanalytikar Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at den gjennomsnittlege innskotsrenta var på 1,01 prosent i oktober, nesten to prosentpoeng lågare enn bustadlånsrenta.

Det er den største avstanden mellom rentene sidan SSB byrja å føre samanliknbar statistikk for dette, for ti år sidan.

Analytikarane seier dette kjem av manglande konkurranse mellom bankane på innskotsrenta.

– Det er ingen konkurranse på innskot, verkar det som. Det gagnar bankane, seier bankanalytikar Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.

Han forklarar at bankane no tener mindre på bustadlån enn for eitt års tid sidan, og at dei kompenserer for dette ved å gi «lite eller ingenting på sparekonto».

– Vi ser at renta ligg på mellom 1,1 og 1,3 prosent på «gode» sparekontoar. Det er mogleg fordi det er svært lite konkurranse, seier han.