Arla investerer 600 millioner i dansk meieri

Det melder flere medier torsdag formiddag.

I en pressemelding går det fram at meierigiganten har valgt å investere rundt 600 millioner danske kroner i utvidelse av Branderup Mejeri i Sønderjylland. Investeringene kommer som følge av økt etterspørsel etter mozzarella.

Utvidelsen av meieriet starter allerede på nyåret, og skal mer enn doble meieriets mozzarella-produksjon, med 53 millioner kilo årlig til totalt 91 millioner kilo, ifølge Finans.dk.

Dermed blir meieriet i Branderup et av Europas største anlegg for produksjon av Mozzarella.

Utbyggingen forventes å være ferdig sommeren 2021.

Arla Foods er eid av 10.319 melkeprodusenter i Danmark, Nederland, Luxemburg, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Ifølge Finans.dk vil investeringene skape 25 nye arbeidsplasser i Branderup.

Arla har fabrikker flere fabrikker i Nord-Europa og i Midtøsten, og et samlet investeringsbudsjett på godt over tre milliarder kroner for inneværende år.