Arbeidstilsynet skal møte Espresso House

Det skjer etter at ansatte hos Espresso House, både i Norge og Sverige, har stått fram og fortalt om et ekstremt jobbpress, hyppige kontroller og manglende overtidsbetaling.

– Vi har i dag kontaktet Arbeidstilsynet for en full gjennomgåelse av vår struktur og våre rutiner i lys av de påstandene som har kommet fram denne uken, skrev toppsjef Torodd Gøystdal i Espresso House Norge i en epost til Dagens Næringsliv fredag.

– Det er viktig for oss at Arbeidstilsynet er trygg på at vi er en seriøs, god arbeidsgiver med fornøyde medarbeidere, tilføyer han. Kaffekjeden skal også møte Fellesforbundet.

Trine Hammer, nasjonal koordinator for service- og overnattingsbransjen i Arbeidstilsynet, bekrefter møtet og sier det er vanskelig å forutse hva som vil skje videre i saken.

– Vi må først ha møte med Espresso House og få en oversikt over de faktiske forhold. Så skal vi finne ut hvordan vi skal følge det opp videre, sier hun til DN.

Til E24 opplyser Arbeidstilsynet at de allerede har bedt om opplysninger utlevert fra Espresso House i flere omganger, før DN og E24 avslørte arbeidsforholdene i kaffekjeden.