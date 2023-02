Åpner for ulvejakt innenfor ulvesona

Ifølge nettsiden Rovdyr.org åpner det for lisensfelling i grenserevirer innenfor ulvesona.

Ulvejakta ble stanset etter at dyrevernorganisasjonene Foreningen våre rovdyr, Noah og WWF Verdens naturfond gikk rettens vei for å stanse jakta. Tingretten varslet at de ikke åpnet for lisensjakt, og stanset jakta midlertidig.

Nå har Borgarting lagmansrett kommet fram til at de ikke lenger skal stanse ulvejakta i grenserevirene innenfor ulvesona.

– Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig. Det forelå heller ikke fare ved opphold. Vilkårene for midlertidig forføyning var derfor ikke oppfylt, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Jakt i Sverige

Ulvejakta skulle i utgangspunktet gjennomføres mellom 1. januar og 15. februar.

På svensk side har det allerede vært jaktet ulv, også i grenserevirene inntil den norske grensa. 13 ulver skal være felt i grenserevirene Kockohonka og Juvberget, fra svensk sider, melder Rovdyr.org.

Noahs leder Siri Martinsen reagerer sterkt på avgjørelsen.

– Dette svekker respekten for domstolene, sier Martinsen.

– Absurd

Hun viser til at organisasjonen vant fram i lagmannsretten i fjor i forbindelse med uttak av Letjenna-reviret året før. Saken ble anket, og skal opp for Høyesterett.

– Da blir det absurd at staten skal få fortsette å gjøre dette mot en kritisk truet art, frem til en Høyesterettsdom. Ved å tillate dette, setter retten til side føre-var-prinsippet. Det ser ikke ut som om retten innser at det er skyting av kritisk truede dyr saken gjelder, sier Martinsen.

WWF Verdens naturfond mener dette står i dårlig stil med naturavtalen Norge skrev under på i desember.

– Dette er bare trist. I desember var Norge med på å vedta en historisk naturavtale, sammen med resten av FN, der vi forpliktet oss til å stanse menneskelig aktivitet som bidrar til artsutryddelse. Da er det et paradoks at vi på hjemmebane fortsetter å behandle en kritisk truet art på denne måten, sier leder Karoline Andaur.