Ap bekymret for underskuddet i utenrikshandelen

Underskuddet på handelsbalansen fastland er på 235,2 milliarder kroner for årets ti første måneder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå fredag.

– Dersom utviklingen fortsetter ut året, vil Norge kunne få det største underskuddet vi har hatt for handelsbalansen for Fastlands-Norge, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Underskuddet for handelsbalansen fastland endte på 250 milliarder kroner i 2018. Utviklingen så langt i år gir et underskudd som er mer enn elleve prosent større enn i fjor.

– Norge har de siste årene blitt stadig mer avhengig av inntektene fra petroleumseksporten for å finansiere det vi forbruker i Norge. Dette er stikk i strid med det som har vært sagt gjennom flere år, at vi skal få en omstilling av norsk økonomi og flere bein å stå på økonomisk for å sikre velferden, sier Sandtrøen.

– Politikken må i større grad bidra til norsk teknologiutvikling og økt verdiskaping, legger han til.