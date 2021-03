Anita Krohn Traaseth blir styreleder i Norsk Gastronomi

Sammen skal de to nå jobbe for å utvikle norsk matkultur, og gjøre slik at Norge kan hevde seg i det uoffisielle VM-et i kokkekunst, Bocuse d’Or.

Stiftelsen Norsk Gastronomi, tidligere Bocuse d’Or Norge, organiserer det nasjonale uttaket, Årets kokk, og det norske teamets deltakelse i Bocuse d’Or Europe og verdensfinalen i Bocuse d’Or.

Gull, sølv og bronse

Akademiet skal medvirke til at Norsk Gastronomi leverer med tanke på deres formål, som først og fremst skal være å utvikle norske kokker til å bli best i verden, samt legge retningen for Norsk Gastronomi. Som styreleder i Akademiet, skal Renaa også bidra til å kvalitetssikre stiftelsens arbeid med kokkekonkurranser og sørge for at Norge forblir verdensledende i Bocuse d’Or.

Norge tok gull i konkurransen i 2015, før det ble sølv i 2017 og bronse i 2019.

I tillegg til Renaa, består styret i Akademiet av Bocuse-kokkene Christopher W. Davidsen ved Speilsalen i Trondheim og Tom Victor Gausdal i restaurantgruppen Lava, Oslo.

– Det er et ansvarsfullt oppdrag å lede Akademiet. Især er det ærefullt fordi styreleder i foreningen også er det norske lagets leder i de internasjonale konkurransene, og med det Norges internasjonale dommer i Bocuse d’Or 2022 og 2023. Jeg ser fram til samarbeidet med vår neste kandidat, akademikokkene, stiftelsen og alle de gode kreftene rundt oss, sier Bocuse-kokk Sven Erik Renaa i en pressemelding.

– Kan spille en viktig rolle fremover

Anita Krohn Traaseth erstatter Rune Brandstadmoen som styreleder i stiftelsen Norsk Gastronomi. Brandstadmoen har vært styrets leder siden 2017, en periode med god vekst i aktiviteter.

– Rune Brandstadmoen har vært en svært viktig og god styreleder for stiftelsen, og etterlater seg store sko å fylle. Stiftelsens aktiviteter har alle godt driv og god retning, og styrets jobb er å videreutvikle strategien sammen med daglig leder, og sikre at aktiviteter har nødvendig finansiering og forankring. Det er åpenbart at stiftelsen kan spille en viktig rolle fremover i arbeidet med å styrke Matnasjonen Norge, spesielt rundt faglig utvikling og omdømme innenfor måltidsturisme og måltidseksport. Vi har en liten, men svært effektiv og innovativ administrasjon, med store ambisjoner, sier påtroppende styreleder Anita Krohn Traaseth.

I tillegg til Anita Krohn Traaseth, består styret i Stiftelsen Norsk Gastronomi av Eyvind Hellstrøm, Geir Skeie, Arne Hjeltnes, Sven Erik Renaa og Merete Habberstad. Sistnevnte trer inn fra vara til fast styreplass.