Akevitten går for flere hundre kroner - lite blir igjen hos bøndene

Nylig skrev Nationen at 50.000 tonn poteter ville gått i søpla, hvis de ikke hadde blitt utnyttet i annen produksjon.

Poteter som ikke har god nok kvalitet til å benyttes som matpotet eller i industrien, såkalt avrenspoteter, brukes blant annet til akevittproduksjon.

– Vi sørger for å redusere matsvinn ved å bruke disse potetene i spritproduksjon, sa administrerende direktør i Hoff, Ingeborg Flønes.

Potetfabrikken Hoff på Gjøvik tar imot omtrent en tredjedel av potetene i Norge, og som også leverer potetsprit til akevittprodusenter. Fabrikken er eid av 519 norske potetbønder.

«Potetdyrkerne betaler for råvarene til spriten»

Mariann Tveter står bak nettstedet Heimkunnskap.no, som deler kunnskap om mat. Hun skrev nylig et innlegg om potetbruk, som har skapt mye engasjement i sosiale medier.

«Samtidig som en liter akevitt koster 639,90 på polet, er det potetdyrkerne som betaler for råvarene til spriten», skriver Tveter i innlegget, som har blitt sett av over 300.000 personer.

Nationen har snakket med Tveter, som viser til sitt innlegget som ble publisert 24. november.

«På høy tid at de får betalt»

Ifølge Tveter blir en av tre poteter som kommer opp av jorda hos norske potetbønder regnet som matsvinn. Hun skriver at dette er poteter som ikke er pene nok til å selges i butikken, og at bøndene derfor ikke får betalt for disse.

«Likevel havner potene på flaske. Dyre flasker. For å produsere en liter sprit til akevitt trengs cirka 10 kilo poteter. Potet, som er satt om våren og tatt opp på høsten, av norske potetdyrkere», skriver hun.

Ifølge henne er det pakkeriene som bestemmer hva som er matpotet og hva som går til spritproduksjon.

«Det er lett å produsere og selge akevitt når råvarene er gratis. Svært få bransjer kan operere med «gratis lunsj». På høy tid at potetdyrkeren får betalt for råvarene? Er 2,50 per kilo en god start? Da vil råvarene per flaske akevitt kun koste 25 kroner av utsalgspris på 639,90 kroner», mener Tveter.

«Når julen ringes inn og glassene med edle dråper akevitt er fylt, kan vi ta en felles skål for Norges 1100 potetdyrkere. De er hovedsponsorer av søppelet til den svindyre spriten», avslutter hun innlegget.

Fakta Avrensordningen for poteter Avrenspoteter er frasorterte poteter i tilknytning til potetproduksjon, -omsetning og -foredling Formålet med avrensordningen er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter Gjennom avrensordningen mottar potetfabrikken Hoff avrenspotet fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter Hoff utnytter avrens som råstoff til potetsprit, potetmel og glukose Kilde: Landbruksdirektoratet

Hoff viser til jordbruksoppgjøret

Hoff-direktør Ingeborg Flønes ønsker ikke å kommentere alle påstandene i innlegget til Tveter, men svarer på spørsmål fra Nationen.

– Stemmer det at bøndene ikke får betalt for potetene som blir brukt i blant annet spritproduksjon?

– Hos oss får de betalt avrensprisen og trekt i frakt. Når frakten er trekt fra, blir det for enkelte ikke mange ører igjen. Avrensprisen besluttes i jordbruksoppgjøret mellom bondelagene og staten, sier Flønes kort til Nationen.

Ifølge jordbruksavtalen for 2019–2020 er avrensprisen basert på råvarer som inneholder 16 prosent stivelse. Priskorreksjon etter stivelsesinnhold foretas etter en egen formel som fastsettes av Landbruksdirektoratet. For 2020 er avrensprisen 40 øre per kilo potet.

– Vi har i flere år jobbet for å få økt avrenprisen og prisnedskrivningen tilsvarende. I jordbruksoppgjøret i år økte avrensprisen med 10 øre, så fra 2021 blir avrensprisen 50 øre per kilo potet, forteller Flønes.

– Avrensordningen er en fantastisk fin ordningen

– Er det pakkeriene som bestemmer hva som blir matpotet og hva som blir potet til sprit?

– Hoff har plikt til å motta avrensen fra godkjente omsetningsledd som er matpotetpakkerier og den øvrige potetindustrien. Avrensen består både av poteter som er for store eller små til at de kan selges som matpotet, men også av poteter som har skader og spesielle mangler, som mye sukker, misform også videre, og reststivelse som skall og annet svinn fra produksjon av blant annet sous-vide poteter, pommes frites og chips, opplyser Flønes.

Ifølge Landbruksdirektoratet er formålet med avrensordningen for poteter å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter.

– Avrensordningen er en fantastisk fin ordningen for bransjen også når det er stort overskudd på potet. I tillegg gjør avrensordningen at vi kan bruke all poteten. Det er sirkulærøkonomi, og et spleiselag mellom oss, potetbøndene, kundene våre, staten og industrien som sådan. Vi får prisnedskriving, uten den har vi ikke mulighet til å konkurrere med prisene i utlandet, sier Hoff-direktøren.

Nationen har også vært i kontakt med det norske brenneriet Arcus, som kjøper det meste av potetspriten sin fra Hoff. De ønsker ikke å kommentere hvor mye det koster å produsere akevitt.