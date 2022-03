Aker og Statkraft trekker seg fra Yaras klimaprosjekt på Herøya

Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya skal bygges om slik at den bruker ren kraft i stedet for naturgass, og dermed fremstiller et klimavennlig produkt, skriver Dagens Næringsliv.

Yara lanserte prosjektet sent i 2020, og fikk med Aker og Statkraft på en større satsing på grønt hydrogen og ammoniakk i februar 2021.

Men tirsdag publiserte Aker Clean Hydrogen en børsmelding der det kommer fram at de trekker seg ut av prosjektet sammen med Statkraft.

Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkraft sier at det ut fra deres ståsted ikke er grunnlag for å gå videre med prosjektet.

Analytiker Frederik Lunde i Carnegie mener årsaken er soleklar ettersom driften av ammoniakkfabrikken vil kreve mye strøm.

– De skal jo erstatte gass med strøm. Dette er jo Sør-Norge, hvor du vet hva prisen er i dag. Jeg vil anta at det er der skoen trykker, sier han.

Yara har for sin del besluttet å gå videre med prosjektet alene.

