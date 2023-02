84 prosent slår ring om norsk melkeproduksjon

– Den høye oppslutningen blant befolkningen viser at kriser raskt forsterker folks bevissthet og holdninger rundt matsikkerhet. I dette tilfellet noe vi i Norge tar som en selvfølge, nemlig at vi får næringsrik og god melk fra den norske bonden, sier daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), Ida Berg Hauge, til Nationen.

I en spørreundersøkelse fra november 2022, gjennomført av Norstat for Melk.no, kommer det fram at oppslutningen rundt den norske melkebonden øker: 84 prosent mener melkebønder gjør en viktig jobb. Kun 4 prosent er uenig.

I tilsvarende undersøkelse i november 2021 svarte 81 prosent at de var enig, mens 5 prosent var uenig.

– Våre holdninger til norskprodusert melk har vært positive i lang tid, men hvor vidt vi ser melkeproduksjon som viktig, ser ut til å øke i takt med krisetider. Dette så vi tidlig i pandemien, i mars 2020, og nå med krigen i Ukraina hvor oppslutningen rundt norskprodusert melk øker, sier Berg Hauge.

– Bra for matsikkerhet, klima og miljø

77 prosent av de spurte mener gårder med melkekyr er viktig for å produsere mest mulig mat i Norge. Dette er også en økning i forhold til samme undersøkelse i 2021.

I undersøkelsen mener også 65 prosent at melk og meieriprodukter er en naturlig del av et bærekraftig kosthold. Kun 8 prosent er uenig. Sammenlignet med 2021 viser også dette en positiv utvikling.

– Holdningsenigheten tyder på at vi i større grad tenker på egenproduksjon av melk- og meieriprodukter som bærekraftig, både når det gjelder egen helse, matsikkerhet og klima/miljø. Det at vi i Norge er bortimot hundre prosent selvforsynte på melk og meieriprodukter viser seg altså å være viktig for folk.

Til tross for at den største andelen av befolkningen er positive til melk og melkebøndene, går melkesalget ned.

Nylig meldte Nationen at nordmenns melkeforbruk har gått ned 6 prosent siste året, og hele 30 prosent de siste 20 årene.

I den nye undersøkelsen svarer 90 prosent at de stort sett har et meieriprodukt i kjøleskapet. Nesten like mange, 85 prosent, mener melk er et allsidig produkt som passer i en rekke brukssituasjoner.

– Høy tillit til melkebøndene

Ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen mener tallene i undersøkelsen også sier noe om at nedgangen i melkeforbruket ikke handler om en økt skepsis til norsk melk.

– Det viser at det er høy tillit til melkebøndene og jobben de gjør for å produsere maten vi trenger i et bærekraftig norsk kosthold, sier Glemminge Arnesen.

Annonse

Berg Hauge i Melk.no peker på flere årsaker til at melkeforbruket går ned, til tross for at stadig flere verdsetter norsk melkeproduksjon.

– Først og fremst handler det om at vanene våre har endret seg. Vi spiser flere måltider ute, vekk fra eget kjøleskap, og da drikker vi ofte noe annet enn melk.

Berg Hauge tror ikke folk bevisst velger melken bort, men at den gode vanen med å drikke melk til frokost, lunsj og kvelds har endret seg.

– Vann har blitt en stor konkurrent til melk, og konkurransen i drikkemarkedet har eksplodert over tid. Vi synes blant annet at det er en stor utfordring for folkehelsen at vi nå drikker mer brus enn melk her i landet, sier hun.

– Konsekvenser for folkehelsen

– Hva frykter dere kan bli konsekvensene dersom melkeforbruket i Norge fortsetter å falle?

– Først og fremst er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for folkehelsen hvis en sentral matvaregruppe får stadig mindre plass i kostholdet vårt. Vi vet allerede fra kostholdsundersøkelser at en betydelig andel av inntaket vårt av næringsstoffer som kalsium og jod kommer fra melk og meieriprodukter, sier Berg Hauge og legger til:

– Jod er spesielt viktig for kvinner i fertil alder, gravide og ammende siden næringsstoffet er sentralt i en normal utvikling av hjernen hos fosteret. Det er få kilder til jod i det norske kostholdet, og utover melk og meieriprodukter er det hvit fisk som har et betydelig bidrag. Når vi vet at også inntaket av fisk går nedover, gir dette grunn til bekymring.

– Hvilke grep er det viktig å ta for å øke melkeforbruket i Norge?

– Vi mener det er viktig å snakke om hvilken rolle melk og meieriprodukter har i kostholdet vårt. Det er få som snakker om melk, både blant myndigheter og fagpersoner. Det er også få som kjenner til Helsedirektoratets anbefaling om å innta tre magre meieriprodukter daglig, der to av tre bør være melk, syrnet melk eller yoghurt.

For å få forbrukerne med på laget, mener Berg Hauge det også er lurt å være gode på innovasjon, slik at forbruker finner produkter som både er attraktive og relevante.

– Et godt eksempel er smaksatt melk, der industrien har vært flinke til å lage produkter uten sukker som folk vil ha. Ikke alle vet at sjokolademelk uten sukker er like næringsrik som vanlig hvit melk og trygt kan anbefales som hverdagsdrikk, sier hun.