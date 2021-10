147 ansatte kan rammes når Nortura samler griseskjæringen i Tønsberg

Norturas konsernledelse foreslår overfor konsernstyret å bygge en modernisert og automatisert fabrikk for griseskjæring i Tønsberg.

Investeringen på en halv milliard kroner legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og bedrer lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig, skriver Nortura i en pressemelding til Nationen.

– Tiltaket er en viktig del i den helhetlige rammeplanen for industrien som ble besluttet sommeren 2020 for å styrke lønnsomheten slik at vi kan bidra til å øke inntekten til bønder som leverer til Nortura og styrke konkurransekraften til våre produkter, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, i pressemeldingen.

Konsernstyret behandler og beslutter i saken i andre halvdel av oktober. Dersom konsernstyret vedtar innstillingen vil Nortura fremover skjære gris i Tønsberg, i Målselv og ved NorPri på Jæren. Nortura vil dermed slakte gris ved anleggene på Forus, Steinkjer, Tønsberg, Målselv, Bjerka, Førde og Sandeid.

147 årsverk kan bli berørt

Den nye fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis vil trappes ned.

147 ansatte ved de to sistnevnte fabrikkene kan bli berørt av omstillingen. Samtidig vil Nortura øke bemanningen ved anlegget i Tønsberg med rundt 70 årsverk.

– Omstillingsperioden vil gå over halvannet til to år. Slike hendelser er krevende for de som blir berørt, men vi har god tro på å finne gode løsninger for den enkelte. Vi har kompetente og effektive medarbeidere ved begge anleggene og vi vil arbeide for å finne nytt arbeid til alle, i eller utenfor Nortura. Vi vil blant annet legge til rette for de som ønsker å flytte til Tønsberg, forteller Panengstuen.

Vil redusere klimagassutslippene

Nortura ønsker å bygge en av verdens mest avanserte produksjonsanlegg for svinekjøtt i Tønsberg, hvor man vil ta i bruk ny teknologi som vil øke effektiviteten og senke produksjonskostnaden.

Ifølge Nortura vil teknologien øke råvareutnyttelsen og redusere matsvinn i verdikjeden. Vedtaket skal også redusere behovet for lastebiltransporter mellom slakterier og foredlingsanlegg betydelig.

– Tiltaket reduserer kompleksiteten i våre mellomtransporter, og er et viktig tiltak for å nå målet om å redusere klimagassutslippene fra veitransportene med 80 prosent innen 2030. Konkret innebærer dette tiltaket at våre mellomtransporter vil kjøre 660 000 kilometer mindre hvert år, noe som gir rundt 690 tonn lavere CO2-utslipp hvert år, sier Panengstuen ifølge pressemeldingen.