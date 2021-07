Ytringsfrihet – for hvem?

Jeg mener mye, diskuterer mye, stiller spørsmål, deltar i opprør, går i demonstrasjonstog og er ikke redd for å snakke åpent om – etter mitt skjønn – viktige tema i det offentlige rom. Jeg velger det ikke, jeg kan bare ikke la være. Det har kostet meg både jobb, venner og deltakelse i ulike nettverk. Antakelig koster det meg også fremtidige jobber.

Men det mest illevarslende er at jeg ikke er alene om denne erfaringen. Vi begynner å bli mange som får smake negative konsekvenser av å stille ubehagelige spørsmål i ytringsfrihetens navn. Slik lærer folk flest at det ikke bare er lurt å tie, men også at det lønner seg, for om varsleren må gå, kan de som tier få bli. Og slik råtner samfunnet på rot …

Ytringsfrihet, hva er egentlig det? For dem som ikke kan smykke seg med en akademisk bakgrunn er begrepet i beste fall utydelig, og dermed åpen for enhver til å legge inn sin forståelse. Når man ser på definisjonen slik den åpenbarer seg i Store Norske Leksikon kan jeg ikke klandre dem: «Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om.» Men hvem hører etter?

Jeg mener ikke å harselere, jeg bare påpeker at når folk ikke vil, kan eller orker å sette seg inn i betydningen av ytringsfrihet blir det et ikke-ord i et samfunn der jeg nesten ikke kan finne noe viktigere begrep enn nettopp ytringsfrihet. Det er fundamentet i et demokrati. Jeg skal ikke lage dette til en masteroppgave, men det er på tide at vi våkner opp og ser hvordan våre muligheter til å si fra, bli hørt og tatt på alvor, skjer i praksis. Derfor har jeg også store forhåpninger til Ytringsfrihetskommisjonen som nå skal ha en gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. Hurra!

Kanskje følgende eksempler kan være til inspirasjon for kommisjonens arbeid. Jeg går ut fra at de vil ha innspill?

Hvem vil vel ha ei bråkebøtte i jobb, ei som sier fra, stiller spørsmål og kommer med forslag til nye måter å gjøre ting på? Selv i media, «ytringsfrihetens høyborg» (i alle fall før), er takhøyden skrumpet inn i takt med lønnsomhetskrav og antall klikk. Du blir ikke tatt på åpen gate, slått eller fengslet i ytringsfrihetens navn slik du kan risikere i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Du får sparken!

«Frimurerguttene» i lederstillinger rundt i landet liker ikke varslere. Om ledelsens feil koster millioner av kroner, eller liv og helse står i fare, blir det med få unntak dysset ned etter alle kunstens regler. Hvis en varsler peker på hva som må ordnes opp i, blir varsleren skurken, blir langtidssykmeldt og borte vekk, og så kan alt kan tilbake til normalen. Skulle varsleren, mot alle odds, være så modig at han gikk til media, kunne det hende at ingenting kom offentligheten for øre. Kanskje satt redaktøren og den varsleren varslet om i samme cognac-klubb. Sladderhank skal selv ha bank!

Mange er skjønt enige om at kameraderi er et skjellsord som i praksis betyr at folk som har litt makt bytter tjenester som gjerne er litt på grensen av det tillatte, eller støtter hverandre hvis en av dem skulle havne i knipe. For eksempel varslingssaker. I vår moderne verden har ordet kameraderi nesten blitt borte som begrep. Det har skiftet navn og heter nå nettverk. Hva som foregår i alle disse nettverkene er ikke godt å vite. Kanskje er ikke gammeldags kameraderi borte likevel?

Når det gjelder politikerne våre ser vi dem gjerne på tv´en der de surrer rundt i Stortingskorridorene og snakker med folk. Vi oppdager fort at det ikke er Arne Johan Olsen fra Senja eller Marianne Hansen fra Ås i Trøndelag som etter en handletur på Karl Johan stikker innom for en prat med landbruksministeren over et rundstykke i Stortingskantina. Det er forretningsfolk, advokater, de fra First House og andre med pondus som kjenner maktens korridorer så godt at vi vet at opphopningen av dem når stadig nye høyder (hvis noe skulle falle for fristelsen til å telle). Vi vet ikke helt hva de holder på med, men vi vet at vi bor langt unna maktens korridorer og dermed ikke har særlig påvirkningskraft.

For ikke å synke ned i en dyp depresjon over hvor urettferdig verden er, har jeg ikke annet valg enn å tro at de vi ved siste valg stemte på, styrer landet på en noenlunde anstendig måte. Men vi vet ikke. Sett fra mitt ståsted, 1913 kjøremil og 25 timer fra Oslo, maktens sentrum, er det et demokratisk problem at vi ikke får mulighet til å lobbe og heller ikke har penger til å reise dit. Jeg har forresten i min enfoldighet her oppe ved russegrensa trodd at vi i den digitale verden har kommet nærmere maktens menn og kvinner. Der tok jeg nok en gang skammelig feil.

Så min ytringsfrihet er i praksis som å rope i skogen og ikke få svar. I verste fall blir jeg kalt bråkebøtte hvis media orker å skrive om det. Min ytringsfrihet kalles ofte for syting, og det er i seg selv undergraver min mulighet til å påvirke. Hvis ikke det er et alvorlig demokratisk problem, så vet ikke jeg.

Det syns jeg ytringsfrihetskommisjonen skal se nærmere på!