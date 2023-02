Hmpfr! Smartere? tenker du kanskje. Abonnenter som allerede hadde innlogging vil bli ledet gjennom et kort bekreftelsesløp for å logge seg inn på nytt. Da bytter nationen.no innlogging til Amedias innloggingssystem aID, som er samme innloggingsløsning som 104 andre lokal- og regionaviser, ukeblader og digitale medier i Norge.

Samtidig endrer Nationen alle andre systemer som styrer avisa på nett og papir. Det vil gi mer brukervennlige løsninger på nationen.no og nytt utseende på mobil, nettavis og papiravis.

I en ny app vil du fortsatt finne Nationens nyheter og reportasjer, du kan følge temaer du er spesielt opptatt av og lese e-avisa, som er papiravisa i digitalt format. Vi har dessuten en nyhet som vi vet vil glede mange:

Fra 1.mars kan du dele det digitale abonnementet ditt med inntil fire andre i husstanden. Du kan også dele med borteboende studenter. Alle brukere med gratis familietilgang får sin egen aID.

Vi har jobbet med endringene ei tid og mest intenst de siste ukene. Dette må fungere for at det vi brenner for – journalistikken – skal nå ut til dere lesere. Vi jakter på bedre løsninger, fonter og farger, oppsett og funksjonaliteter, som samlet blir en start på den nye mediepakka vi vil tilby. For medievaner endrer seg, og samfunnet også.

Den ville prisveksten på mat, energi, transport og andre varer og tjenester er svært krevende for næringsliv og nordmenn flest. Den er også krevende for Nationen. Prisen på avispapir har økt med mer enn 50 prosent det siste året og distribusjonen er også blitt mye dyrere. Verre er det at distribusjonen også er blitt mye vanskeligere. Selv om det fortsatt er et lite eventyr, i bygd og by, langs fjorder og over fjell, å få papiravisa hjem til dere lesere, slik vi beskrev i reportasjen Papiravisas kamp mot klokka.

Fordi distribusjon er blitt dyrere og vanskeligere jobber vi med å gjøre innholdet vårt mer tilgjengelig på mobil, nett og brett – sånn at du kan lese avisa når som helst, der du er. Det har Nationen jobbet med i mange år, men nå får vi drahjelp fra vår hovedeier Amedia.

Kanskje har du lagt merke til at det har kommet artikler i Nationen, skrevet av journalister i andre aviser? Og at det har kommet en og annen Nationen-artikkel i lokalavisa di? Nationen samarbeider nå med lokalaviser i Amedia om innhold som vi tror vil glede leserne, på tvers av titler. Slik kan Nationen speile hele landet enda bedre. Samtidig som vi ofte byr på nasjonale perspektiver på lokale utfordringer.

Nationen deler ikke artikler med Nettavisen eller Bondebladet, selv om også disse titlene er en del samarbeidet i Amedia, der redaksjonelt innhold kan publiseres på tvers. Nettavisen, Nationen og Bondebladet har ulike samfunnsoppdrag. Det kan hende vi i fremtiden vil finne naturlige samarbeidsformer, men en sømløs deling av innhold ser vi ikke i dag som forretningsmessig riktig for Nationen.

Nationen er distriktenes næringsavis. Hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av – det skriver Nationen om. Vårt hjerte banker for levende bygder og for landbruket, som fortsatt er viktig for næringsutvikling og bosetting i hele vårt langstrakte land. Vårt samfunnsoppdrag samspiller godt med Amedias løfte om å være "for hele landet, i hele landet".

2023 er et viktig år for nettopp dette. 11. september kan nær 3,9 millioner mennesker i Norge bestemme hvem som skal styre deres kommune eller region de neste fire årene. Velgerne skal stemme inn politikere som på heltid eller fritid bestemmer hvor gata skal gå, skolen skal stå og busser skal stoppe. Politikerne legger til rette for næringsutvikling og boligbygging, vedtar bygging av barnehager og skoler, driver ungdomsklubber og velhus, sikrer penger til brannberedskap og helsestasjoner.

Gjeldsgrad og lave inntekter går på helsa løs for mange bønder. Megatrender innen klima, kosthold og dyrevelferd påvirker rammebetingelser og etterspørsel. Dét kan lokalpolitikere gjøre lite med. Men de kan verne om matjord eller legge den under asfalt, forsvare LNF-områder og understøtte lokalt næringsliv i innkjøpsprosesser og arrangementer. Også det skriver Nationen om.

Vi er glade for at den digitale bruken av Nationens nyheter og reportasjer, kommentarartikler og debattstoff øker. I fjor rundet vi 31,9 millioner sidevisninger på nationen.no. Antall innloggede brukere økte med 30 prosent og sidevisningene innloggede brukere la igjen økte med 40 prosent.

Digitalt er ikke viktig i seg selv. Det er innholdet som er viktig. Nationen har en annen inngang og et annet perspektiv til mange store samfunnsspørsmål enn andre medier. Å lykkes digitalt er viktig for å nå ut med denne journalistikken. Derfor håper vi du lager deg en aID-bruker og leser oss på mobil, nett eller brett. Velkommen til fortsettelsen!