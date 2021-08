Hvordan mat produseres, brukes, fordeles og kastes diskuteres rettmessig i de mange hjem. Veganere og bønder kjemper egentlig en felles kamp for et bærekraftig landbruk. Dessverre spriker både virkemidler og retorikk i så høy grad at kampen heller befinner seg mellom dem. Jeg mener vi kan få i pose og sekk.

Å navigere handlingsrommet vi har for å påvirke samfunnet som individer er ikke alltid enkelt. Når en skal ta de beste valgene for sammensatte problemer med både for mye og for lite informasjon på en og samme tid, føres en ned et par blindveier.

Noen ganger ender vi opp i dype konflikter, med oss selv og andre. Klimaet mellom bønder og veganere er – dessverre – et godt eksempel.

Jeg har tatt en reise fra meat lover’s pizza til veganer tilbake til geitepinnekjøtt i håp om å redde verden. Kanskje kan min reise inspirere til brobygging mellom veganere og bønder. For når frontene der er steile, taper alle til syvende og sist. Vi må stå sammen i kampen for et bærekraftig landbruk, ikke splittes.

Pappa var jeger og agronom. I møte med meg som veganer lurte han på om jeg ville slippe alle husdyr i verden løs på dagen. Jeg tvilte på om han ønsket min generasjon en levelig planet i det hele tatt. Vi klarte ikke finne et felles språk, og la oss i hver vår skyttergrav.

Grunnen til at jeg ble veganer var tredelt. Jeg ville manifestere min kamp mot kapitalismen. Jeg ønsket å kutte utslipp fra det industrialiserte landbruket. Jeg skulle gå så langt jeg kunne for å sikre dyrevelferd.

Gjennom mitt engasjement i Spire møtte jeg bønder og veganere fra hele verden. Det ble fort tydelig for meg at mitt bastante valg om å være veganer nok ikke førte til den strømlinja endringa jeg ville. Jeg leste tekster som sa vi måtte kutte kjøttforbruket den ene dagen, og de som ba om omlegging av kjøttproduksjonen den andre.

Annonse

Det var likevel først da jeg besøkte Sondre og Lina på Kråkeroestaulen at jeg virkelig begynte å sette spørsmålstegn ved veivalget. Der ble jeg servert den kortreiste kraftkosten skjørost, rømme, frukt og honning - og jeg forsto hvilken vandrende selvmotsigelse jeg var blitt.

Redda jeg virkelig verden ved å spise importert, ihjelsprøyta avokado fra et multinasjonalt konsern i kollektivet i Gamlebyen? Var alternativet å gå tilbake til en handlekurv fylt med kjøtt og melkeprodukter fostra på brasiliansk soya?

"Redda jeg virkelig verden ved å spise importert, ihjelsprøyta avokado fra et multinasjonalt konsern i kollektivet i Gamlebyen?"

Avokadotoasten fikk en bismak. Min tid som veganer ble begrensa til to og et halvt år. For meg var det viktig å bryte med en religiøs tro på at veganismens langreiste og industrialiserte varer var løsninga på verdens problemer. Jeg kunne ei heller gå tilbake til å støtte en kultur hvor 220g strimla soya-matet svinekjøtt selges til 19,90. Verken den ene eller den andre skaper det landbruket vi trenger. Det er vel her jeg mener sakens kjerne ligger; vi prøver å bekjempe pesten, og ender opp med kolera i stedet.

Å la oss spilles opp mot hverandre, heller enn å kjempe sammen for et regenererende, rettferdig og mangfoldig landbruk, er det kun en liten andel av verdens befolkning (les: storselskapenes investorer) som tjener på. Vi må akseptere at noen ikke ønsker å spise kjøtt, men også at andre vil det. Fokuset må ligge på å sikre best mulig liv for våre husdyr og å ha et landbruk som er bærekraftig, hvor makta over ressursenes forvaltning og fordeling er demokratisk forankret.

Ved å samles om en landbrukspolitikk som belager seg på arealproduksjon heller enn volumproduksjon, lokalt og ikke importert, vil vi kunne utnytte mer av det langstrakte og geografisk utfordrende landet vi har til disposisjon. Da vil det være lønnsomt for bonden å ha dyr på beite. Beitedyr er viktig for kulturlandskapet, kulturarven, det biologiske mangfoldet og sysselsetting. Med flere dyr som beiter, vil vi også kunne bruke landbruksjord på lavlandet til å dyrke mer grønt til folk. Økt produksjon av grønt er ikke kun bra for de av oss som ikke ønsker å drepe dyr, det er også fint for de av oss som vil produsere mest mulig jordbruksvarer på norske ressurser.

Til slutt vil jeg påpeke en ting: Vi må ikke glemme at unges valg å være vegetarianere og veganere er en viktig spydspiss i å dykke dypere inn i verden av matproduksjon og politikk. Det er en brekkstang for hvordan vi kan se nærmere på hvilket landbruk – og til slutt hvilken verden – vi vil ha og trenger. Det håper jeg min historie er et vitnesbyrd om. Nå vet jeg at vi ikke sikrer bærekraftig avindustrialisering av landbruket ved å kjøpe Hälsans Köks fabrikat-produkter fra Israel. Men at det gjøres ved å sikre en ny retning for norsk landbrukspolitikk.

I sommer slenger jeg lammepølser fra Rørtveit gård på grillen og lager hvit pizza med vellagra geitost fra Undredal og poteter fra Toten. For jeg ønsker et landbruk hvor bonden får betalt for sitt arbeid. Som ikke legger beslag på landbruksområder til marginaliserte grupper i fattige land. Som regenerere ikke bare jorda, men også samfunnet. For når maten står i sentrum av livene våre, står den også i sentrum av samfunnet. Da må vi kjempe sammen, heller enn å bli brukt som brikker i storselskapenes maktspill. (Og pådro meg heftig støle lår etter å ha jaga telemarksfe inn til melking klokka sju om morran i gummistøvler.)

Dokumentarer om amerikansk landbruk er ikke overførbart til norske bruk. Vi skal så klart være årvåkne på trendene internasjonalt og vise til at det ikke er den utviklinga vi ønsker for norsk landbruk. Da må diskusjonen tas utfra det standpunktet.