Utan meir trøkk frå grasrota, er landbruket dømd til å tape

I løpet av dei siste par åra har landbruket fått følgande store gjennomslag:

* Oppstart av arbeidet med nytt og forbetra talgrunnlag der ein målast på nivå.

* Ei regjeringsplattform som lover ein tidfesta opptrappingsplan med tetting av inntektsgap, auka tollvern og auka sjølvforsyning.

* Tilleggsforhandlingar, tilleggsutbetalingar, straumstøtte og rekordstore summar i jordbruksoppgjeret.

Det er liten tvil om at den sittande regjeringa sine målsetningar for norsk matproduksjon er offensive. Det har no gått eitt år sidan regjeringsplattforma vart landa, og det er på tide å gjere opp ein status for framdrifta av desse gjennomslaga.

Nytt talgrunnlag er utsett, og med det er den tidfesta opptrappingsplanen også forskyve. Det er fare for at dette fisler ut til endå eit jordbruksoppgjer basert på gamalt talgrunnlag.

Produksjonsregulerande tiltak må på plass, men er framleis heilt i det blå.

Av dei prosessane me har vore igjennom, viste fordelinga av midla i årets jordbruksoppgjer ingen ny kurs i forhold til å auke norsk matberedskap. Pengesekken vart i staden klatta utover ein modell som har vorte forma av blå regjering over åtte år. Dette til tross for at jordbrukets krav inneheldt ein god del retningsendrande tiltak.

Det har vore fleire mogleiker til å endre tollvernet, men det har blitt nedprioritert av Trygve Slagsvold Vedum, også i årets statsbudsjett. Resultatet er at mange av føresetnadene i årets jordbruksoppgjer ryk, då bondens prisoppgang blir lågare enn det som vart lagt til grunn i jordbruksoppgjeret. (Men mindre Torgeir Knag Fylkesnes no kjem inn frå sidelinja som ein reddande Berge Furre.)

Ein kan konkludere med at trass i landbrukets store gjennomslag og regjeringas offensive planar, lugger det i gjennomføringa. Kvifor det? Kva har endra seg?

I den perioden der gjennomslaga kom som perler på ei snor, var det full trøkk i landbruket si grasrot. Debatten gjekk høglydt og varmt. Aksjonar etter brot i jordbruksforhandlingane med Olaug Bollestad gav landbruket merksemd. Det var kokande forum i sosiale medier som heldt momentet oppe. Her må ein nemne #Bondeopprør i ei særstilling.

Det vart arbeidd med å realitetsorientere politikarar heilt frå kommunenivå og inn på tinget. Det kom oppslag etter oppslag i riksmedium med bønder som stod fram og formidla kor elendige vilkår dei jobba under. Landbruk vart eit allment tema, og viktige formidlingsarenaer som NRKs Debatten sette landbrukspolitikken på tapetet.

Dette trykket og engasjementet klarte bønder over heile landet å halde oppe heilt fram til årets jordbruksforhandlingar kom i mål... Så vart det merkeleg stille.

Ein kunne etter kvart lese i ABC nyheter at lufta har gått ut av ballongen i landbruket. Per Olaf Lundteigen uttalte frustrert på Jordbrukspodden at det var umogleg å jobbe for landbruket, fordi det kom så lite krav og konkrete forslag på løysingar frå næringa sjølv.

Og resultatet ser me no. Trass i at faglaga jobba sentralt med å få igjennom tollendringane i årets statsbudsjett, vart det blankt nei frå Vedum. Sjølvsagt vart det slik.

Kor skummelt er det for Vedum å nedprioritere tollvern, når konsekvensen for regjeringa er ei notis i Bondebladet om at faglaga er skuffa?

Samanlikn dette med medieoppmerksomheten som Noah eller fem laksebedrifter har fått etter budsjettendringane. Sjølvsagt er det vanskelege tider, også utanfor landbruket. Vedum må prioritere knallhardt. Mange næringar slit. Alle treng penger frå staten.

Finansministeren er fuglen som kjem til reiret med for få mark i nebbet. Alle dei svoltne kyllingane gaper og skrik så høgt dei kan. Og marken går som me veit ikkje til den vesle kyllingen som ligg stille i kanten av reiret.

Faglaga må sjølvsagt jobbe sentralt med politisk dialog og ryddige prosessar. Men dette arbeidet vil gi mykje større gjennomslagskraft om grasrota klemmer på med eit samstemt trøkk i ryggen. Det legg press, og skjerper ikkje berre dei folkevalde, men også våre eigne tillitsvalde.

Eg har utelatt eit gjennomslag som bekreftar denne påstanden. I sumar jobba faglaga med å få auka taket på straumstøtta. Det vart jobba i vekevis, men Sandra Borch sa tvert nei.

Etter kvart tok nokre bønder på grasrota initiativ. Dei inviterte NRK til å filme når dei pløgde ned eigne avlingar. Politikarar og media vart invitert til å sjå gulrøtene rotne, minutt for minutt.

Dette fekk stor merksemd og starta debatten om sjølvforsyning. Det gjekk vel knappt to veker før auka straumstøtte var på plass. Som ein selvfølge.

Utover det komande halvåret skal me kjempe for gjennomføring av dei viktigaste gjennomslaga på 30 år. Nytt talgrunnlag og ny opptrappingsplan med tollvern og produksjonsregulering er viktigare enn allverdens jordbruksoppgjer, straumstøtter og tilleggsforhandlingar.

Med alt det viktige arbeidet føre oss, bekymrar det meg at me no er blitt den tause kyllingen. Den som til slutt vert sparka ut av reiret.

No som kyrne er i hus, kornavlingane er hausta og haustlamma er blitt fårikål, er det viktig at me atter ei gong bretter opp ermene og varmar opp strupebånda.

Me MÅ ta eigarskap til arbeidet med nytt talgrunnlag og opptrappingsplan, seie kva me meiner, og formidle på beste måte kvifor dette må på plass og kvifor det hastar.

Dette gjeld ikkje berre grasrota i faglaga, men også tillitsvalde og eigarar i samvirka, enkeltbonden som ikkje har noko verv, ja alle som har ei tilknyting til norsk matproduksjon.

Det er ikkje sutring og skrål å kreve at regjeringa følger opp si eiga regjeringsplattform. Det er det største selvfølge.

Nu kjør vi!