Ulveforskeren Petter Wabakken feirer 50 år som ulveforsker, og det samme år som jeg har blitt 50. Så lenge jeg har vært her har Wabakken hatt noe å si for mitt sted. Uten at vi noen gang har møttes, før nå. Skogene i Østerdalen er store og det er langt mellom folk.