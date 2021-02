Regjeringen har lagt fram sin Perspektivmelding. Det er interessant å merke seg at det er lenge siden slike meldinger ble presentert med optimisme og framtidstro. Troen på at framtida blir bedre enn nåtida synes død selv hos politikere som ellers erklærer seg som tilhengere av ny teknologi, vekst og framskritt, ja som ser dette som en ufravikelig naturlov.

Nå heter det at tidene blir trangere. Vi må arbeide lengre arbeidsdager, ta færre sykemeldinger, og holde på til høyt i alderdommen. «Vi forskjøv oppvasken, men den er her nå. Vi ble dessertgenerasjonen, ikke oppvaskgenerasjonen. Vi har en jobb å gjøre for at den oppvasken skal bli ganske enkel å ta», sier statsministeren til Dagbladet. Her hjelper det tydeligvis ikke med oppvaskmaskin... Arbeidsproduktiviteten vil, ifølge meldingen, øke betraktelig, men likevel må vi arbeide mer. Står vi midt i en kollektiv arbeidsnevrose?

Nasjonalproduktet vil fortsette å øke. Fordelt på hver og en av oss, vil det gi større velstand i 2060 enn i dag. Likevel må vi «stramme inn», forteller statsministeren og finansministeren. Hvordan har de regnet seg fram til dette? Ved å forutsette at privat forbruk fortsetter å øke, mens det offentlige, fellesskapsutgiftene, må nøye seg med det som er igjen. Vi skal kjøpe oss større biler, mens bussavganger innstilles og jernbanen fortsetter å forfalle. Vi skal ta inn på mer luksuriøse hoteller på ferie, men spare på standarden på gamlehjemmet. Vi skal kjøpe oss private treningsveiledere, men spare på sykepleierstillingene på sykehusene, og kjøpe oss prosjektorer og 3D-utstyr mens teatrene må «stramme inn».

Hvis vi ser tilbake på et år med pandemitiltak, burde vi ha lært at det er det motsatte som er klok politikk. Vi må investere i fellesskapet, selv om det kan virke mindre kult enn å bruke pengene direkte på oss selv. Vi har opplevd sårbarheten i et samfunn som har satset på maksimal effektivitet, som ikke har noe å gå på når ekstra belastninger kommer. Vi må lære å slakke litt på kravene til eget forbruk, for å sikre grunnmuren i samfunnet.

Dette er lærdommen fra alle sektorer. Sykepleiere, hjelpepleiere og leger har nå i et ett år arbeidet langt over 100 prosent. Mange er utslitt, og ser seg om et annet arbeid. Lærerne er i samme situasjon. Fiskeforedlingsindustrien stopper opp fordi den ikke kan tilby arbeids- og lønnsforhold som kan konkurrere med andre yrker. Det samme opplevde vi i landbruket sommeren 2020, og vil oppleve det også neste sommer. Sommeren 2021 vil kanskje bli sommeren da vi ikke kan få norske jordbær til dessert. Jordbær med fløte på – det har vært en del av sommeren for generasjoner. Nå har vi ikke råd til å dyrke og plukke dem mer...

Regjeringen snakker om privat sektor som inntekter, og offentlig sektor som utgifter, som om den ene sektoren snyltet på den andre. At de to henger sammen, er sikkert. Men eiendomsmegleren hadde aldri vært megler hvis han eller hun ikke hadde gått på en offentlig finansiert skole, og senere høyskole – eller for den saks skyld blitt hjulpet til verden på en fødeavdeling på et offentlig sykehus. Advokaten har sine gamle foreldre på et offentlig støttet sykehjem, og IT-gründeren har sine barn i en kommunalt støttet barnehage. Selv Teslaer og Mercedeser kjører på veier betalt av fellesskapet...

Høyresiden snakker gjerne om «gammeldags sosialdemokrati», men ingenting er mer tilpasset vår tid enn å styre ressursene inn mot felles innsats og fordeling – i statlig eller kommunal regi. Vi har i dag et privat forbruk – altså de fleste av oss – som forlengst har oversteget lykkens vippepunkt, altså der hvor mer penger ikke gir mer opplevd lykke. En svært stor del av forbruket vårt går med til å erstatte fullt brukbare ting som vi allerede har.

Det mest rasjonelle vil da være å bruke mer av nasjonalinntekten til de fellesløsningene som vi vet vi vil trenge mer av: Helse og utdanning, men også å ta igjen etterslepet på kanskje over hundre milliarder kroner innen vann og avløp og vedlikehold av offentlige bygg. Vi vil også trenge store investeringer for å tilpasse veier, jernbane, jordbruk og bebyggelse til de klimaendringene vi vet vil komme.

Det vil også være klokt å bruke skattesystemet til å utjevne forskjeller mellom rike og fattige. Velferdsgevinsten ved å senke skattene for dem med lavest inntekt, og å heve sosialstøtten, er langt større enn hvis de med høye inntekter får enda høyere inntekter. Det samme er gyldig globalt.

Regjeringen har rett i at vi må stramme inn. Vi må stramme inn i det private forbruket, ikke det offentlige. Og det er de med størst livvidde som må stramme inn beltet, ikke de som allerede har det på innerste hull.