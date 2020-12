Ein stad i Bygde-Noreg: På verandaen står stablar med utdaterte møblar og plastsekkar med søppel. Ei takrenne heng kvilelaust ned langs husveggen. Stakittgjerdet var kanskje vakkert ein gong, men er det ikkje lenger. Nedanfor låven ligg haugar med plastavfall frå brukte rundballar. Gamalt landbruksutstyr står som tause gravmonument. Levetida på dei gjekk ut for fleire år sidan.

For eit kaos. Så mykje rot. At dei orkar å ha det slik, tenkjer eg. Kontrasten til den velhaldne garden på mjølkekartongen kunne ikkje vore større.

Vi er på reise gjennom landet, vi passerer tettstader og bygder vi aldri har sett tidlegare. Her er velstelte og veldrivne gardar – og det motsette: gardar til forfall, gardar med mykje rot, skrot, utan orden og system.

– Alt kan ikkje vere perfekt, seier sidemannen. Eg nikkar anerkjennande – og himlar med augo i same sekund. For ei tåpeleg utsegn. Kvifor må gardar sjå ut som lagringsplassar og søppeldynger, tenkjer eg.

Spørsmålet om kva som er vakkert, eller om noko er på stell, slår fylgje med spørsmålet om kva som ikkje er det. Når glir det velstelte og pyntelege gardstunet over i det motsette – til kaos, uorden eller rot? Finst ein minste standard eller ei felles-estetisk forståing av det vakre, eller finst svaret i augo til kvar og ein av oss?

Smaken er som baken. Forståinga av kva som er vakkert, er ikkje eins og blir tolka og opplevd ulikt. Det som er fint for deg, er ikkje nødvendigvis fint for meg. Men meir enn å dvele ved definisjonane, la oss i staden dvele ved kva det vakre og velstelte gjer med oss – og kva som er effekten av det motsette. Korleis påverkar kaoset og rotet oss i kvardagen?

La meg byrje med meg sjølv. Eg skal ikkje vurdere korleis omgjevnadane i mitt eige liv ser ut, men det er dette eg ofte legg merke til hjå alle andre, korleis det ser ut, om det er slik eller slik. Den nedslitne garden gjev assosiasjonar til noko som er trist, tenkjer eg ikkje sjeldan, eller ein drivar som har mista motet. Eller er det ein som slit? Kanskje tek eg feil.

Grunnane til at det ser ut som det gjer, er samansette: Her finst ikkje ei forklaring, men ei rekke av fleire – av kulturforskjellar og haldningar, av økonomiske ressursar og eigenskapar hjå kvar einskild. – Alle ønskjer at det skal sjå fint ut på garden, men berre dei med økonomisk overskott har kapasitet til å gjere noko med det, seier ein gardbrukar. Eg tek kontakt. Han meiner økonomien i landbruket er avgjerande for korleis det ser ut på gardane. Manglar du pengar til å halde det i orden rundt deg, er sjansen stor for at du ikkje greier det, held han fram. Slik også færre hender på kvar gard gjer det tyngre å prioritere riktig, til dømes å få unna førefallande arbeid til rett tid. Eller å halde det ryddig rundt seg.

Eg veit ikkje kva dei tenkte om dei velstelte gardane før i tida, men kanskje finn vi forklaringa på kaoset og den manglande ordenssansen i industrialiseringa og effektiviseringa? Eg trur det. Interesse og kunnskap om maskiner som durar, er avgjerande for mange som ynskjer å arbeide med landbruk. Dagens landbruksreiskapar er komplekse og krev sin mann, si kvinne. Det er viktig å beherske maskinparken, slik det òg er viktig å sjå arbeidet under ein større himmel. Skjer mekaniseringa på kostnad av alt det andre – av viljen og interessa til å halde det fint rundt seg?

Det er freistande å legge skulda hjå andre. Hjå marknaden eller ei uvenleg regjering. Kaos og mangel på orden dreier seg likevel ikkje om pengar og tilskott, vil eg meine, men om eigenskapar, haldningar og interesser hjå den einskilde, i tillegg til systemtenking, sjølvsagt – og mykje praktisk arbeid. Å forstå verdien av det vakre, av å ha det vakkert rundt seg, er ein ibuande eigenskap hjå nokon. Men ikkje hjå alle.

Smakspreferansane våre er høgst forskjellige. Slik vil det alltid vere. Det betyr ikkje at du er fri til å stelle garden din slik du vil, eller at du ikkje må ta omsyn til omgjevnadane dine. Korleis det ser ut utomhus, er ei sak som gjeld fleire, og som påverkar ein større krins: resten av bygda, forbipasserande. Garden din er også utsikta mi.

Den offentlege justisen finst. Mattilsynet og Kvalitetssystem i landbruket fører rekneskap og tilsyn med drifta og gjev merknadar om drifta ikkje er på stell. Gardbrukarar er òg sjølvstendig næringsdrivande og skal i utgangspunktet levere avfallet som næringsavfall. Mot ein kostnad. Kanskje er det freistande for nokon å kaste det gamle rasket på røysa? I tillegg har kommunane plikt til å undersøke uforsvarleg forsøpling, og dei har ulike sanksjonsmoglegheiter.

Nasjonal lovgjeving er då ein ting. Sjølvjustisen i bygda er noko anna. Han fylgjer sin eigen standard. Den som ikkje har det på stell rundt seg, risikerer å bli stigmatisert, eller han blir snakka om, sett i bås. Bak kaoset og rotet finst òg ei sorg over ikkje å strekke til, over ikkje å innfri forventningane frå alle andre.

– Det er ikkje så farleg korleis det ser ut, held sidemannen fram. Kanskje er gardbrukaren på den rotete garden oppteken av andre kvalitetar, andre verdiar – meir enn at det skal sjå vakkert ut for naboen? Vi forstår og tolkar det vakre og velpleidde ulikt. Men velstelte gardar er ikkje eit barometer på noko anna enn velstanden i seg sjølv.

Bak den fine tanngarden finst det også andre historier.