Sultne kannibaler

”De som vet når de har nok, er rike”, lyder et kinesisk ordtak. Og akkurat det ligger det mye sannhet i, for hvor rik er man egentlig, om man aldri blir helt fornøyd? Om man alltid misunner andre det de har? Og man alltid må snappe ting til seg, foran alle andre, bare for å gjøre det?

Bondekannibalisme er det noe som kalles, og det er ganske utbredt. Men man velger jo selv hvem man vil leie bort til, og da syns jeg det er både rett og rimelig, at den som trenger jorda mest, blir prioritert. Da blir sannsynligvis jorda best drevet, og man holder liv i flest mulig gårdsbruk.

Grådighetskulturen i landbruket er ganske utbredt. For noen ser det ut til å være viktig å samle seg mest mulig jord, selv om det er dårlig økonomi i å ha mer jord en du trenger til dyra dine. Det virker som man ser på det som en konkurranse, og jeg lurer litt på om kolleger ikke betyr noe, for de som tenker slik.

Jeg hørte om et eldre ektepar i 80-årene, som drev gården sin på trass, fordi flere i bygda var som ravner og ville slå kloa i eiendommen deres. De klarte seg visst godt. Mannen sørget for mye av det praktiske med korndyrkingen, mens kona tok seg av alt papirarbeidet. Ingen lever jo evig, men man vil jo ikke spises på, mens man lever heller.

Og for ikke lenge siden, fikk jeg høre en herlig historie, som ga meg en skikkelig godfølelse. En eldre gårdbruker hadde store skog- og fjellområder, i tillegg til mye dyrkajord og ei flott sæter. Flere hadde i lengre tid, sirklet som skrubbsultne gribber over ham, og ville gjerne slå kloa i denne sjeldne godbiten, siden han ikke hadde noen livsarvinger.

To av de mest sultne, fikk en dag beskjed om å komme til gården hans, for å snakke om testamentet og overdragelse av eiendommene, på mange tusen dekar. Jeg regner med at spenningen og forventningene var skyhøye, og til å ta og føle på. Kanskje hadde de allerede lagt store planer, for alt jeg vet.

Men de planene, ble det ingenting av. Jeg skulle mer enn gjerne vært flue på veggen og sett ansiktet til de to, når de ble bedt om å signere som vitner, på at gubben overdro alt han eide, til ei jente som leide hus på gården og som hadde vært avløseren hans i flere år.

Større glede i livet kan jeg knapt, se for meg. Et ungt menneske uten feit bankkonto, fikk rene kongsgården og masse muligheter. Hun hadde neppe drømt om noe slikt, eller mast om å få kjøpe eller bli arving. Men bare vært en trofast leietaker og hjelp på gården. Kanskje som den datteren han aldri fikk.

Gleden til jenta var nok stor, men tenk på lykkefølelsen den eldre mannen må ha følt på, ved å snyte de griske menneskene for byttet sitt. Jeg smiler fra øre til øre, bare ved tanken.

Man skal ikke finne seg i alt, når man føler seg overkjørt og lite respektert, enten man er gammel eller legger inn årene som bonde, tidligere i livet.

Det er sjelden de som er mest frempå, er de med det største behovet, enten det er snakk om jord, penger eller hva som helst annet. Men disse ble rikt utstyrt med frekkhetens nådegave, og den bør ikke bli premiert, men heller sultefôres til døde.

Det Norge trenger, er flere aktive og driftige bønder, for å produsere mest mulig mat, på norske ressurser. Samfunnsoppdraget mislykkes totalt, om jorda skal komme i hendene på bare noen få, som er mer opptatt av antall dekar enn antall kilo høstet avling av god kvalitet, og ikke minst at man skal produsere mat på arealet.

Tor Jacob Solberg og Hans Jørgen Boye fra Bondeopprøret, besøkte meg i begynnelsen av juli, og de syntes det var så trist å komme til bygda mi, for den så så nedlagt ut. Jeg skjønte ikke helt hva de mente, men det var da jeg for alvor begynte å legge merke til, at vi er i ferd med å gro igjen. Jord som tidligere ble godt skjøttet, fordi det var mange aktive gårdbrukere her, ser nå mer stusslig ut, siden vi er blitt for få. Stadig mer areal blir slått altfor sent, og flere enn meg ser ut til å ha kuttet kostnader i ugraskampen. At bonden må kutte utgifter, blir stadig mer synlig.

Skal bygda mi overleve som landbruksbygd, så kan det ikke bli stort færre bønder enn nå. Og det sier jeg, tenker du kanskje, som skal slutte som bonde denne høsten. Men jo, jeg mener faktisk at vi står ved et veiskille.

Å drive beitebruk i uoversiktlig terreng, er ikke noe en enkelt bonde klarer alene. Man må være et beitelag av flere aktive bønder, om det skal fungere med tilsyn og sanking, og for ikke å snakke om, hvis det skulle komme rovdyr på besøk. Store sauefjøs kan være vel og bra, men kolleger med ulik bruksstørrelse er en nødvendighet.

Og kolleger er viktig i andre sammenhenger også, både faglig og sosialt. Bonden med 50 sauer, er like viktig som han med 300, for de er gjensidig avhengige av hverandre.

For å skjøtte kulturlandskapet, så det forblir vakkert, må det være både nok bønder og dyr på beite. Men for at det skal skje, så må vi holde tunga beint i munnen, når vi går til stemmeurnene denne høsten. Dette valget, tror jeg må være tidenes vanskeligste for velgerne, for jeg kjenner mange som er like i tvil som meg. Alt virker som et valg mellom pest eller kolera, så kameler må uansett svelges, både på tvers og mothårs.

Godt valg folkens!