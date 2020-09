Staten og kapitalet

De er sinte langs kysten. I vinter droppet Høyre i regjering et relativt klart og tydelig råd fra Havbruksskatteutvalget om å innføre grunnrenteskatt på oppdrettsindustrien.

Næringen som bruker de kalde, rene fjordene vi er nær alene i verden om å ha, gratis, slipper dermed å betale 40 prosent av sitt ekstraordinære overskudd i grunnrenteskatt.

Samtidig ble fordelingen fra Havbruksfondet endret. Fondet fordeler inntekter fra nye laksekonsesjoner, og inntekter fra produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret.

Tidligere fikk kommuner og fylker 80 prosent. I dag får de 40 prosent. Staten tar 60.

Klassekampen har beregnet prisen for dem som huser laksemoroa: Nærøysund får 82 millioner kroner mindre. Senja: 75 millioner. Hammerfest: 63 millioner. Smøla: 44 millioner. Kinn: 37 millioner kroner.

Næringsfylkesråden i Troms og Finnmark, Karin Eriksen, har beregnet det samlede tapet i kystkommunene til 2,2 milliarder kroner.

Havbruksfondet skal visstnok fordele så store inntekter om noen år at kommunene skal tjene på ordningen likevel. I 2021 vil regjeringen nemlig innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret.

Det faktum at oppdrettsgigantene gjennomgående ønsket avgiften velkommen istedenfor grunnrenteskatt, burde ringt en bjelle.

Ganske riktig: Avgiften anslås å gi 500 millioner kroner til fylker og kommuner. Grunnrenteskatt på 40 prosent av overskudd ville gitt anslagsvis 7 milliarder kroner.

Dersom kommunene hadde fått en like stor andel av grunnrenteskatten som de får av Havbruksfondet, ville deres andel vært 2,8 milliarder kroner.

– Ran på høylys dag, tordner Aure-ordfører Hanne-Berit Brekken (Ap) i Tidens Krav. Høyres stortingspolitiker Vetle Wang Soleim (H) fra Smøla mener Brekken må dempe språkbruken.

Aure kommune ville tjent omlag 20 millioner kroner for 2020 og 2021 med den gamle fordelingsordningen. Regjeringens nyordning reduserer inntekten til 15-16 millioner, altså et tap på bare 4-5 millioner kroner. Det kan knapt kalles et ran, påpeker Wang Soleim.

Folk i Aure, som mister en drøy tusenlapp hver til staten og laksekapitalen, trøster seg nok med det.