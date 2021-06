Song frå ein surpomp

Midtsommar! Slåttetid. Så snu ei eng, spreie myk, kalke, slodde, harve og så. Ein greier knapt å setje ned foten i den evige runddansen. Må vera på allerten, må gjera ting i tide, må passe på - fyrebu, gjenomføre, avslutte - fyrebu, gjenomføre, avslutte. Ikkje rom for feilsteg, ikkje tid til å sjå seg attende, men fram, fram, fram! Ja slik kan bondelivet kjennast. Ein skarp kontrast til den draumen ein ber på, og som ein av og til kjenner gode glimt av. Ro og sjelefred i eit vakkert landskap.

No lengtar eg etter slik ro. Våren i Vinje er kort og hektisk. Ein har knapt sett i gang med mykspreiing over standhaftige skuggelagde snøfenner, før timoteien skyt og ein må til med slåtten. Vanlegvis likar eg onnearbeid. Det er fint å vera i gang og sjå resultatet av arbeidet umiddelbart. Men i år blei det seigt. Ikkje på grunn av veret. Ikkje på grunn av reiskapen. Ikkje på grunn av kyrne. Motivasjonen for arbeidet fekk ingen knekk, men blei i staden sakte nedtrykt av ordskiftet som kom etter brotet i landbruksoppgjeret. Er det verkeleg slik at ingen av oss har løn for strevet?

Bondeopprøret sett fart i oss, og motiverte faglaga til brot, - til å setje ned foten for dei som styrer. Det var bra! Men det gjorde noko anna også, i allfall for min del. All elendeskildringa som fylgde i kjølvatnet, og til dels også småkjeklinga mellom Bondelags- og Småbrukarlagsmedlemar tærer på motivasjonen. DET har me ikkje råd til. Me må vera mykje flinkare til å lyfte fram løysingane, enn å peike på problema og på kvarandre. Me har svært mange med oss i at løna vår er for dårleg. Til liks med sjukepleiarar og lærarar, synest svært mange at bøndene har for lite betalt for samfunnskritisk innsats. Kva om me brukar det momentet me har no, til å få betre betalt for produkta våre?

Korleis skal me få fokuset bort frå pris og over på kvalitet og kva ein eigentleg betalar for? Altså trygg mat, kortreist mat, ressursutnytting, arbeidsplassar, kulturlandskap. Fyndord i alle distrikts- og landbrukspolitiske debattar, men kjem dei heilt fram til forbrukaren? Dei blir i allfall kraftig forstyrra av kjøpmenn som fallbyr varene sine, og som lokkar med priskutt og billig, billig, billig! Som om det er maten som skal berge budsjettbalansen? Det er då ikkje prisen på mat som knekkjer eit familiebudsjett, men derimot utgiftene til å bu! Bustadprisane, særleg i byane, er rett og slett grotesk høge. For ikkje lenge sidan besøkte eg ein leilegheit på Majorstua som kosta ein million meir enn nyfjøset, og som ville ha fått plass i stoga mi! Det heng ikkje på greip. Så på sett og vis kan ein forstå at folk spring etter den billigaste maten, så dei får råd til å bu eit par dagar til...

Kva kan ein gjera for å snu dette? Bondeopprøret, faglaga og alle som vil bonden vel var i god gang med å skape forståing for problemet, då NRK slo til med nok ein fæl svinefilm. Utruleg dårleg timing! (Dersom eg hadde vori konspirasjonsteoretikar, så hadde eg neppe tenkt det var tilfeldig) Slikt fører ikkje akkurat til at folk ynskjer å betale meir for maten! Men det er dit me må, og for å få folk flest - som det faktisk er flest av - til å betale meir, må me aldri gje oss med å feie for eigne dører! Me må alltid ha det slik i fjøset, at me kan ta i mot kven som helst, når som helst!

Me må produsere kvalitet i absolutt alle ledd, og det er eit kontinuerleg arbeid. Samstundes må me vera nøye med å gje kvarandre hjelp, ros og motivasjon. Noko av ordskiftet som har gått i sosiale medium denne våren har vori direkte demotiverande. No er det viktigare enn nokon gong at heile landbruksnæringa står samla, både liten og stor. Me må sjølvsagt ta tak i utfordringane, men me må ikkje rakke ned på kvarandre slik at me mistar den kollektive motivasjonen som trengst. Den enkelte som ytrar seg, må vega orda sine godt før dei vert sendt ut i kommentarfelt rundt om.

Slik! Då var det gjort. Då fekk DENNE surpompen lagt ut eigen frustrasjon, til og med i eit redaktørstyrt medium. Det har plaga meg litt dette, - å få songi ut! Kanskje det til og med har gjort gardsarbeidet tyngre?