Er den norske frilandsproduksjonen av jordbær i ferd med å bli ein verneverdig del av landbruket vårt?

– Den bæra var ikkje etande. Ho var hard som eple og smakte så å seie ingenting.

Hjartesukket kom frå ein kunde som var innom oss for å kjøpe jordbær for eit par år sidan. Han hadde vore på ein butikk og kjøpt jordbær som var store og blanke og såg lekre og innbydande ut. Og dei låg i ei korg som det stod «Norske jordbær» på.

Vonbrotet var stort da han sette tennene i det han trudde skulle vere ei smaksbombe; det vi forventar av jordbær dyrka i Noreg. Jordbæra vår skal vere sjølvaste smaken av sommar. Det som også blir framheva som den aller viktigaste grunnen til å kjøpe den norske bæra framfor importert jordbær – og i tillegg betale litt ekstra fordi smaken har vore uslåeleg.

Men om somrane er i ferd med å bli varmare, er smaken av sommar i ferd med å bli meir og meir vassen. Er vi jordbærprodusentar i ferd med å undergrave det som skal vere den fremste fordelen vår og det beste salsargumentet vårt?

Norske jordbærprodusentar har møtt hardare og hardare konkurranse frå den importerte jordbæra dei siste par tiåra. Statistikken for 2019 viste at utviklinga har vore alarmerande. Da åt vi her i landet nær 6000 tonn norske jordbær, mens vi samtidig gafla i oss over 9000 tonn importerte. Noko av dette er naturlegvis også bær importert til syltetøyproduksjon, men tala kan likevel få meg til å spørje om sola er i ferd med å gå ned over den norske tradisjonelle jordbærproduksjonen.

Utviklinga har naturlegvis vore eit heitt tema blant bærdyrkarar i mange år, og diskusjonane har også gått høgt om korleis vi skal møte konkurransen frå utanlandsk bær. Svaret har blant anna vore å strekkje ut sesongane både før og etter det som tradisjonelt har vore toppsesongen for norsk frilandsjordbær: frå slutten av juni til godt uti august. Og skal vi strekkje ut sesongane, må vi også ta i bruk andre dyrkingsmetodar enn dei tradisjonelle jordbæråkrane på friland – der planter og bær blir utsette for regn, vind og sol med alle dei problema det fører med seg. Men dette er også det som legg grunnlaget for den heilt unike smaken på norsk jordbær.

Etter kvart er produksjonen i større og større grad flyta inn i tunnelar og deretter ut av jorda og over i andre dyrkingsmedium, som oftast torv eller kokosfiber – eller ei blanding av desse – der all næringa kjem med gjødselvatning. I tillegg er det importert nye sortar bær som eignar seg betre for denne produksjonen, men som samtidig ikkje er i nærleiken av å kunne konkurrere med smaken på dei bæra vi vanlegvis har dyrka.

Resultatet er naturlegvis oppløftande for produsentane, som kan få meir kontrollert produksjon, større avlingar og samtidig komme tidlegare på marknaden med norske bær, men resultatet har på den andre sida vore nedslåande for forbrukarane, som lengtar etter den norske bæra med ein smak som eksploderer i munnen og legg seg som sann sommarglede i hjernevinningane.

Norske forbrukarar vil helst ha norske jordbær, og dei meiner framleis at den norske bæra smaker best. Men kva skjer den dagen det ikkje er mogleg å kjenne forskjell på norske jordbær og importerte jordbær? Vil den gjennomsnittlege forbrukaren velje den norske, når den utanlandske som står ved sida av, er mykje billigare?

For nokre år sidan høyrde eg eit foredrag av ein tysk bærrådgivar som informerte om jordbærsortane dei dyrka i Tyskland. Han fortalde blant anna om smakskvalitetane dei opererte med, der éin av kvalitetane blei kalla «nøytral». Slik beskreiv han den: Dersom du lukkar auga og får eit slikt bær i munnen, vil du ikkje smake at det er jordbær. Men bæra ser fantastisk flott ut, ho held seg lenge i butikken. Det er naturlegvis viktig i det moderne forbrukarsamfunnet. Utsjånad trumfar det meste.

Den dagen dette skulle bli den rådande filosofien i norsk bærproduksjon, vil det som skulle bli ein siger, bli til eit tap. Men det er heldigvis lenge før vi er der, og vi kan sjølve gjere mykje for å unngå at sola går ned over den norske tradisjonelle bærproduksjonen.