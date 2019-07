Smi mens grisen er varm

I juni reklamerte NRK heftig for et program kalt "Griseindustriens hemmeligheter". Innholdet viste seg å være at noen griser ble slett behandlet, på en håndfull gårdsbruk og på et slakteri, mellom 2013 og 2016.

Oversalg fra aktivister? Neida, dokumentaren er halal, forsikrer NRK-redaktør Frank Gander. Aktivist Norun Haugen har bare filmet råmaterialet til programmet, ikke truffet journalistiske valg, sier Gander.

Det er feil. Hvorfor var Haugen der hun var da hun skrudde på kamera? Den som tror hun har filmet i et tilfeldig utvalg grisehus, kan ta seg en naiv bolle. Programskaperne har jaktet svineri og funnet svineri. Deretter har de laget en fortelling om at dette er norsk svinenæring. Den fortellingen er det ikke dekning for.

Noahs visjon er null norsk husdyrhold. Den er tungsolgt: Ikke ei ku i kulturlandskapet, ikke en gris i gjørma. Beitende lam ved Hallingskarvet? Forbudt. Heldigvis har Noah fortsatt norsk svinehold å verve på – via opprop om livestreaming fra norske slakterier. Noe som ikke praktiseres i noe annet land i verden.

Målet er å vise folk "hva som gjøres for at dyr skal bli til kjøtt". Javel? I fjor inviterte Eidsvoll bygdemuseum folk til å se, lukte og høre hva som gjøres for at dyr skal bli til kjøtt. Slaktingen ble forsøkt stanset av demonstranter som mener dyr skal behandles som folk, ikke dyr.

Da Unge Høyre besøkte en pelsfarm i 2014, for å lære hvordan lønnsom eksportproduksjon foregår, sa Siri Martinsen til Aftenposten at kunnskapsinnhentingen var "kunnskapsløshet". Som George Orwell skrev: Krig er fred, uvitenhet er styrke.

Småbrukarlaget har ett svar som kan brukes på det meste: Mindre gårdsbruk. Når det viktigste er størst mulig bruk, taper dyrevelferden, sier ordfører og tidligere leder Per-Anton Nesjan.

Vel. Nibio-forsker Ivar Pettersen påpeker at ingen investerer 15 millioner i et stort svinefjøs uten å kunne faget. Pettersen ser ikke bort fra at dyrevelferden blir bedre med større grisefjøs.

Kiwi dropper å reklamere for svin på grillen. "Dokumentaren gjorde sterkt inntrykk på oss", sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen. Kiwi kjører heller kampanje på en skikkelig dyrevelferdsvinner: Norsk oppdrettslaks. Mattilsynet-direktør Kristina Landsverk skriver rett nok at dyrevelferden i oppdrett er "dårlig", men hvem gidder å lese kronikker i sommervarmen?

20 prosent av all oppdrettsfisk dør – typisk fordi den spises sakte opp av lakselus. For slaktegris er tapsprosenten to. Men hvem gidder å se sakte-TV om fisk som dør? Ikke hyler de og ikke kan de dras etter øra.

Grønn Ungdom-talsperson Teodor Bruu ville legge ned norsk kyllingproduksjon, uten noensinne å ha vært i et kyllingfjøs. Han har nok ikke vært i et utenlandsk fjøs heller, siden han mener at svineholdet er "en skam for Norge".

Hvilke nasjoner er det vi, det eneste landet i verden som har forbud mot ubedøvd kastrering, skal skamme oss overfor? Hvor i verden er det at bønder med verdens laveste dyremedisinering og sykdomsfrekvens skal rødme? I Hakkebakkeskogen?

Oppsummert Salgbar vare 1 Plagede griser yter dårlig. Men de er fine å bruke i vervekampanjer for Noah. Forsvunnet pølsemaker 2 Nortura har mottaksplikt også fra dem som drar gris etter øra. I norsk landbruk skal alle med. Bestefarskunnskap 3 Før dro vi kjensel på dyr som hadde det bra. Nå står det reklamekampanjer og dyrerettsfrelste mellom oss og fjøset.

Står det Gilde på pakka, skal du være sikker på at dyrene har hatt det bra, melder Nortura i et bombeteppe av en reklamekampanje. Det kan neppe være sant. Bare 3 av 10 svinebruk hadde ingen avvik da Mattilsynet kontrollerte svinebønder i 2017 og 2018. Nortura tok imot nær 7 av 10 firbente slakt disse årene. Hvem foredler disse? Den forsvunne pølsemaker?

Rene dyr er en forutsetning for god dyrevelferd, står det å lese i KSL-veilederen for storfe. Bønder som leverer skitne slakt, bryter dermed kvalitetsstandarden for landbruket. Men de mister ikke KSL-statusen sin. Det er ikke meningen med KSL at de dårligste skal ut. Meningen er at alle skal med. Standarden sikrer ikke høy kvalitet. Den sikrer en kvalitet som ikke er ulovlig dårlig.

Bonden må svare på spørsmål om musegift-lagring og gårdsbrønn, men ikke om de drar gris etter øra. Men det kan komme. – Vi må borre ekstra for å avdekke holdninger hos svinebøndene, sier KSL-ansvarlig Tom Roterud til Bondebladet. Man trenger ikke være bonde for å synes at dette er ubehagelige tanker.

Jeg er lei av alle som kapitaliserer på plagede TV-griser. Trøsten er en flom av filmsnutter på sosiale medier de siste ukene, som viser de tingene bestefar opplevde, men vi har flyttet fra: Bønder som klør grisen bak øra, som døser sammen med kalver i bingen eller som omringes av glade kyr på beite.

Sånne ting som gjøres for at dyr skal bli godt kjøtt.