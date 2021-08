Førre fredag var det tre år sidan den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg sat seg ned utfor Riksdagen i Sverige og streika skulen for klimaet. Sidan den gong har ho fått følge av millionar av ungdommar verda over. Sjølv om korona-pandemien har lagt ein dempar på moglegheitene til å samlast fysisk, har engasjementet frå barn og unge dei siste åra pressa miljø opp og fram på dagsorden.

Det har skjedd i takt med stadig meir forsking om klimakrisa, seinast FNs klimapanel sin rapport nå i sommar. Den slår fast at klimakrisa blir stadig meir alvorleg og ekstremvêret blir stadig sterkare som følge av utsleppa våre. Allereie mistar millionar av menneske heimane sine til flaumar, orkanar og skogbrannar. Det vil bli mykje verre dersom me ikkje snur skuta i tide.

At denne rapporten skulle få såpass mykje merksemd og prega den norske valkampen hadde eg ikkje sjølv trudd, for me har jo visst lenge at me ville få farlegare ekstremvêr når me ikkje kuttar utsleppa raskt nok. Dei som har hatt makta til å gjera noko med problemet – om det er politikarane eller Equinor-sjefane – kan ikkje seia at dei ikkje har visst kva den manglande klimahandlinga deira har ført til.

Kor mange fleire tørkesomrar, skogbrannar eller orkanar må til før alvoret synker inn hos dei med størst moglegheit til å gjera noko med det?

Heldigvis er det endå mogleg å unngå dei verste konsekvensane av klimakrisa. Då trengst det imidlertid langt sterkare lut. Utsleppa må ned raskt, og ikkje minst må me slutta å tilføya stadig meir karbon til atmosfæren gjennom leiting etter og utvinning av ny olje og gass. Det siste er ikkje mine ord, det tar både FNs generalsekretær António Guterres og sjefen for det internasjonale energibyrået IEA Faith Birol til orde for.

Dei fleste skjønner at når ein står i eit djupt hol så kjem ein seg ikkje opp ved å grava djupare. Me har funne langt meir fossil energi enn me kan bruka, og det blir meiningslaust å leita etter meir. Likevel er det framleis dette norsk oljepolitikk handlar om. Dei fire største partia – AP, Høgre, Senterpartiet og Frp – er alle einige om at me framleis skal leita etter meir olje og gass i lang tid framover, og ser heilt bort ifrå åtvaringane til FN.

Å få bukt med denne sjølvmotseiinga blir den viktigaste oppgåva til dei som endar opp i regjering etter Stortingsvalet i haust. Me har allereie ein haug med olje- og gassfelt som kvart år gjer at me eksporterer klimagassutslepp på 500 millionar tonn CO₂ – ti gonger så mykje som alle andre utslepp i Noreg. Me treng ikkje endå fleire.

Alle parti som kjenner på eit ansvar for å stansa klimakrisa bør derfor gå klart imot å opna nye oljefelt, slik som Wisting-feltet i Barentshavet. Dersom Equinor får bygga ut dette feltet vil det bli Noregs nordlegaste oljefelt, og totalt gi utslepp som tilsvarer 200 millionar tonn CO₂, som er om lag det 120 millionar bilar slepp ut i løpet av eit år. Miljødirektoratet har ropt varsko om konsekvensane Wisting-feltet vil ha for sårbar natur. Feltet ligg nemleg nært sårbare område som Bjørnøya og iskantsona.

Historisk har me tent svært gode pengar på olja, men det vil ikkje vera slik framover viss me bygger ut felt som Wisting. Det blei nemleg rekna som ulønsamt tidlegare, og einaste grunnen til at Equinor vil bygga det ut nå er på grunn av dei midlertidige skatteletta Stortinget vedtok for oljeindustrien i fjor.

At me som fellesskap kan enda opp med å tapa pengar på dette oljefeltet er nok eit argument for at ei ny regjering bør setta ein stoppar for det.

Det tar i dag lang tid – rundt ti år – frå det blir gjort eit olje- eller gassfunn til feltet er i produksjon. Eit felt produserer gjerne i 20–40 år etter det. Det seier seg sjølv at ein ikkje kan opna nye oljefelt utpå 2030-talet, som skal vara i tiår etterpå, dersom ein skal nå klimamåla. Derfor må ein ny regjering også ikkje dela ut fleire løyve til oljeleiting.

Med ein leitestopp unngår ein å låsa fast pengar og arbeidskraft i fossil energi som uansett ikkje kan brukast.

Å redusera norsk oljeutvinning vil ifølge ei rekke forskarar gi store utsleppskutt globalt. Det vil i tillegg visa at me tar FNs oppmoding på alvor. Andre land som Danmark, Frankrike, Spania, Costa Rica, Grønland og New Zealand har allereie hatt liknande vedtak, og dermed kan leitestopp kombinerast med eit initiativ til å inngå ein global avtale om nedtrapping av fossil energi.

Noreg har eit særleg ansvar for dette sidan me har tent oss rike på fossil energi som har varma opp kloden i 50 år. Nå er det på tide å gi oljeeventyret ein lykkeleg slutt.