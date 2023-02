For sannheten er at det ikke går så bra med de som varsler. Det går faktisk veldig dårlig. De risikerer utestengelse fra arbeidslivet, de har ikke ressurser til å få juridisk bistand, og blir i verste fall psykisk syke.

De som kunne støttet varsleren våger ikke i redsel for selv å havne i samme båt. Det er denne floken som kan være årsaken til at varsler ikke blir tatt alvorlig nok, og at de som burde varsle ikke tror det nytter. Eller er feige.

Nå skal jeg innrømme at en gang i tiden har også jeg valgt taushet selv når urettferdigheten var krystallklar og alarmerende. Jeg løftet ikke en finger, for jeg ville opp og fram og var redd for at mine muligheter for å stige i gradene ville svinne hen.

Jeg så rundt meg at mange av de som var strategisk og smart, og kanskje til og med hadde «skit på vingan» fikk anseelse, penger og status. Det var lønnsomt å være venn med ledergruppa.

De andre, de som ropte høyt og bar rettferdighetens faner opplevde jeg som rebeller. De var så blinde at de ødela sin egen mulighet for å lykkes! Sånne typer ville vel ingen ha i arbeid? De kunne jo finne på å ri prinsipper som kunne skade hele arbeidsplassen og i verste fall hele samfunnet. Lederne hadde makt, de andre gikk i protesttog uten at det førte noensteds hen.

Det er bilde på en tynnslitt definisjon av demokrati. Men det så jeg ikke da, selv om det murret i samvittigheten.

Jeg havnet på begge sidene av bordet, og trodde i min naivitet at jeg kunne gjøre verden til et bedre sted å være. Etter hvert ble også jeg en som sa ifra, som varslet om urettmessige forhold og som ikke tok fem flate øre for å bruke ytringsfriheten også i det offentlige rom.

Det er en del av pilarene i et demokrati, så det skulle da bare mangle, tenkte jeg. Men det straffet seg, det lønte seg ikke verken jobbmessig eller for anseelsen. Ingen skal komme å si at det er riktig å varsle før de selv har prøvd. Du skal vite at det koster.

De aller fleste av de som varsler får sjelden heder og ære. Tvert imot opplever de å bli behandlet nærmest som en judas, en som «driter i eget reir», en sladderhank og en potensiell trussel for arbeidsplassen. De fryses ut, mister oppgaver eller på andre måter blir utestengt fra det gode selskap.

Det fører oftest til at varsleren enten slutter av seg selv, eller blir på jobben der de risikerer å bli omplassert, mister oppgaver og for alltid har et stempel som illojal og slarvete. Den som har blitt varslet om blir enten omplassert eller skjøvet oppover i systemet. Noen av dem får jobb et annet sted fordi den tidligere arbeidsgiveren gir dem gode referanser for selv å kvitte seg med problemet.

"De aller fleste av de som varsler får sjelden heder og ære. Tvert imot opplever de å bli behandlet nærmest som en judas." Varsler

Så det er ingen tvil om at varslerstempelet kan være svært ødeleggende for den som sier fra. Det er det motsatte av hva jeg trodde var et sunt og bærekraftig prinsipp. Skal det virkelig være sånn at de som varsler om regelbrudd på arbeidsplassen eller andre steder skal straffes? At de som følger demokratiets viktigste grunnlag – nemlig ytringsfriheten – skal målbindes.

Vi må ikke stelle oss sånn at fryktkultur og lydighet premieres!

Det er sjelden de som varsler som blir sjefer, det er de som følger lederen blindt som blir. De ser hva som skjer med varsleren og de lærer fort at det ikke lønner seg.

I forsvaret, helsevesenet og i juridiske institusjonen er det særlig viktig å behandle varsling for det det er: En advarsel om at hvis ulovligheter får utvikle seg kan det stå om liv og helse, om landets sikkerhet og rettsstatens prinsipper.

Har varsleren alltid rett? Ikke alltid. Varslere kan selvsagt ha andre hensikter enn å gjøre arbeidsplassen bedre. Men det skal Arbeidstilsynet, fagforeninger og jurister undersøke. Uansett hvordan vi snur og vender på det blir det David mot Goliat – arbeidstaker mot ledelsen. Det er ikke et likeverdig forhold.

Vil vi ha et land der taushet og lydighet er spillereglene i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig? Hvis svaret er ja er det grunn til å rope varsku. Hvis du tør.

For varsler du feile personer eller store selskap kan de ha såpass mye makt at de bokstavelig talt følger barnereglen «Sladderhank skal selv ha bank». Og det er ingen spøk!