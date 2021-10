Laila Aass og Odd Magne Harstad ved NMBU retter mange spørsmål og kommentarar til meg og MDG om sjølvforsyningsauke og kjøtkutt (Nationen 16.09).

Fyrst vil eg presisere at me har tidfesta eit mål om å nå 60 prosent sjølvforsyning innan 2030, og at det målet er overordna kjøthalvveringsmålet. Målet om halvering av kjøt er «langsiktig», ikkje tidfesta. Det vil difor, som døme, ikkje stri med måla i MDGs stortingsprogram, om me i 2030 har kutta kjøtforbruket med ein fjerdedel eller tredel.

Kor konkret Aass og Harstad har det frå at MDG har bidrege til eit einsidig negativt fokus på det raude kjøtet, spesifikt, vil eg gjerne vite. For eg kjenner ikkje igjen meg sjølv eller partifellar i denne påstanden.

Kva oppslag viser dei til? Eg vil i alle fall avkrefte det. MDG anerkjenner gjennom program, alternativt jordbruksoppgjer og praktisk politikk på Stortinget, at drøvtyggjaren kan vere klok å bruke for både sjølvforsyning, landskap, jordfruktbarheit og krinslaup – om han blir brukt riktig.

Vidare vil eg bekrefte støtta eg har i partiet og leiinga for å påstå at politikken vår rammar kyllingen mest, ved å vise til målsettingane for jordbruk og dyrevelferd i partiprogrammet vårt, og at Une Bastholm eksplisitt sa i politisk kvarter på NRK ved landsmøtet vårt, at kjøtkutt også må gjelde det kvite kjøtet.

Eg syns det er interessant at Aass og Harstad problematiserer at MDG vil ha gunstigare momssats på kjøt frå dyr som er meir enn 90 prosent grasfôra – i ein sjølvforsyningsdebatt.

Å la drøvtyggjarar ete 45 prosent kraftfôr i graslandet Noreg, som er vanleg i dag, har svært lite med norsk sjølvforsyning å gjere. Det er ineffektiv arealbruk, og importandelen er høg. Me vil premiere grasfôring både gjennom moms og jordbrukspolitikk, som del av vårt mål om å bruke drøvtyggjaren til det den er best til – å tyggje drøv.

For å svare på realismen Aass og Harstad etterspør i å auke til 60 prosent sjølvforsyning og halvering av kjøtforbruket, vil eg peike på at andre enn MDG har fagleg beskrivi scenario for korleis sjølvforsyninga kan dramatisk aukast, med kjøtkutt som ein naudsynt del av pakka. Her vil eg særleg trekkje fram rapporten Future Nordic Diets (Nordisk ministerråd, 2017).

Den indikerer at full sjølvforsyning for Noreg, Sverige, Danmark og Finland er mogleg, parallelt med ei folkeauke frå 27 til 37 millionar menneske. Føresetnaden er 81 prosent lågare kjøtforbruk. Areal må prioriterast til plantematproduksjon der det er mogleg, og husdyr brukast til å nytte beitemark, planter frå vekstskifte og restar frå plantematproduksjonen.

Me meiner produksjonsprinsippa i Future Nordic Diets er veldig fornuftige, og vil føre ein politikk som tek oss denne retninga. Det føreset ei produksjons- og forbruksendring som er mest mogleg parallell.

MDG deler oppfattinga til Aass og Harstad om at det er ei bjørneteneste for miljøet å kutte kjøt utan å stoppe import av kjøt. Og konsekvensen av at me for eksempel vil kutte soya og dempe intensiteten for dyras skuld, er lågare kyllingproduksjon.

Om forbruket heldt seg oppe, vil det då renne inn utlandsk kylling til Noreg, som me eigentleg ikkje vil ha. Nettopp dette – å gje oss handlingsrom til å betre produksjonane og kutte importfôr, er ein veldig viktig grunn til at MDG vil bruke forbruksretta tiltak for å stimulere til kutt i kjøtforbruket og høgare plantekonsum. Då kan me unngå utflagging.

Trass våre mål for kjøtreduksjon, vil eg til slutt presisere at MDG ikkje har mål om redusere talet bønder, me seier eksplisitt at me ynskjer fleire. Det kan gjerne heller bli færre dyr per bonde. Og me ynskjer å gje størst mogleg forutsigbarheit til å gjennomføre samfunnsoppdraget på best mogleg måte.

Sentrale grep er høgare lønsemd generelt, og høgare lønsemd i andre kvalitetar enn volum spesielt – slik som landskapspleie, jordpleie og dyrevelferd.

«Blir ikkje alt dette dyrt, da?» Jo! Og det er verdt!