Og hva er årsakene til at de bryter sammen? Jared Diamond har skrevet boka ”Collapse: How Societies Choose to Fail or Suceed”. Han skriver blant annet om å ødelegge de miljømessige ressursene et samfunn er avhengig av.

Vi tror gjerne at dette er et nytt problem, men faktisk så har mennesket ikke evnet å ha en bærekraftig utnyttelse av leveressursene før heller.

Der man tidligere bokstavelig talt spiste seg ut av matfatet, ødelegger vi nå hele økosystemer, ja faktisk store deler av livet på Jorda. Vi er inne i den 6. masseutryddelsen, og denne gangen er det vi mennesker som har skylda. Plante- og dyrearter utryddes 1000 ganger raskere enn det som er naturlig.

Vi mennesker har en egen evne, til å tro at ting varer evig, uavhengig av hvordan vi behandler dem. Det fråtses, som om vi alle sammen var barn, i en godtebutikk.

"Vi mennesker har en egen evne til å tro at ting varer evig, uavhengig av hvordan vi behandler dem."

Eller skal jeg si sauer, som har funnet sitt paradis på en fritidseiendom med vidåpen grind.

På naboeiendommen hadde de besøk av TV-teamet fra Eventyrlig oppussing i vinter. Riktig så vakkert ble det, men besøket av noen titalls sauer for noen uker siden, var ikke like vakkert. De hadde gått der i fred og ro. Snaugnagd alt av sommerblomster, veltet hagemøbler, gjødslet mer enn godt er, og klipt plen og grasavling. Jeg så for meg at det ferske og veldig hyggelige naboskapet, skulle få seg en real knekk, men heldigvis gikk det godt.

Tilbake til Diamond, som forteller om 5 faktorer som kan føre til kollaps i et samfunn:

*Miljøødeleggelser

*Klimatiske utfordringer

*Fiendtlige naboer

Annonse

*Tap av handelspartnere

*Måten et samfunn responderer på problemene

Hver for seg kan disse utløse katastrofer og kriser, men de opptrer gjerne flere sammen, og den aller viktigste og mest avgjørende faktoren er den siste.

Hvordan takler samfunnet kriser? Skyver man dem foran seg, eller tar man solide grep med varig virkning? Tar man dem på fullt alvor, eller velger man lettvinte og billigst mulige løsninger? Hvor lang tidshorisont har man?

Hva tenkte det lille landet Nauru på, når de levde i sus og dus på utvinning av fosfat? De hadde så godt som bare en ressurs, og den drev de kraftig rovdrift på. Innbyggerne ble beruset av rikdommen, og de sløste den vekk. De bygde flyplass og startet eget flyselskap, for å fly inn fremmedarbeidere. Innbyggerne selv sluttet å jobbe, og levde herrens glade dager, så lenge det varte. Nå sitter de på bar bakke. Arbeidsledigheten ligger på 90 prosent, og de resterende 10 jobber i offentlig sektor.

Flere falne sivilisasjoner manglet helhetsforståelsen og det ble deres bane. Kan det samme skje igjen? Garantert, og vår lille flik av verden, overoppfyller kriteriene for hva som skal til. Ingen trær vokser inn i himmelen, og ingen imperier varer evig. Når man blir for høy på seg selv, der oppe på toppen av verden, så kobles den logiske tankegangen ut.

Miljøødeleggelser og klimatiske utfordringer, gjør vi fint lite for å forhindre. Ikke forsøker vi å rydde opp i gamle synder heller. Vi utsetter det, til en gang vi har bedre råd. Eller til neste generasjon, eller generasjonen etter der igjen.

Norge flyter over av penger, enn så lenge. Burde vi ikke lært litt av andres feilskjær? Av befolkningen på Nauru, Romerrikets fall eller alle de andre som feilet og falt?

Vi fortsetter oljeletingen, til tross for at stadig flere land sier stopp. Dumping av gruveavfall i sjøen er det nå kun fire land i verden som tillater, og i 2023 er det igjen bare tre, men Norge er blant dem. Vi har en ubåt full av kvikksølv liggende ved norskekysten.

Fjordene våre forpester vi med lakseoppdrett. Fjellene bygges ut med vindkraft. Lista kan gjøres veldig lang.

Akkurat nå merkes klimaendringene mye mer i andre deler av verden, enn i vår skjermede lille kosekrok her oppe i nord. England hadde først hetebølge, før den ble avløst av en omfattende flom. Flere land nede i Europa har opplevd storflom med store ødeleggelser og tap av mange menneskeliv.

Flom er det også i Kina og India, mens Sibir, USA og Canada brenner. Og tropiske Brasil hadde mange kuldegrader for litt siden. Fellesnevneren for alle disse naturkatastrofene og mange flere, er at forskere og politikere sier det uten tvil, skyldes menneskeskapte klimaendringer og at det haster med å foreta seg noe drastisk.

Norge er egentlig den største gjøkungen i verden. Vi er vant til at alt går vår vei. At maten kommer i butikkhyllene uansett hva som skjer, og at alt vi har behov for, vil være tilgjengelig i all fremtid. Statsministeren og regjeringen er hellig overbevist, og de tror antagelig at naturen og klimaet heler seg selv også.