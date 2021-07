Siva må utvikles - ikke avvikles

I Nationen 28.06 påstår fylkesråd i Viken, Johan Edvard Grimstad (Senterpartiet) at det beste for næringslivet og bedriftene vil være at alt ansvar for Siva (Statens selskap for industrivekst) overføres til fylkeskommunene.

Les også: Mer ansvar til fylkeskommunene er til bedriftenes beste

Dette er vi i Næringshagene i Norge sterkt uenig i. Gjennom det landsomfattende nettverket vårt i distriktene ser vi hvordan Siva svært effektivt og profesjonelt bygger nettverk, arbeidsplasser og verdikjeder fra enkeltmannsforetak til eksport. Derfor er næringshagene glade for at nettopp Grimstads eget parti i revidert nasjonalbudsjett ikke bare ga full støtte til dagens Siva, men også ber regjeringen overføre forvaltningsansvaret for klyngeprogrammet fra Innovasjon Norge til Siva.

Gjennomgangen av virkemiddelapparatet som ble gjort for få år siden, viser nettopp hvorfor et slikt sett av virkemidler bør ligge nasjonalt, og hvor godt det fungerer i Siva-regi.

Det Grimstads eget parti på Stortinget har skjønt rundt Sivas oppdrag, er følgende:

* Et Siva oppdelt og fragmentert, vil fjerne synergiene av dagens virkemidler. Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Denne infrastrukturen består av inkubatorer, næringshager, katapultsentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. En slik struktur vil det ikke være mulig verken praktisk og økonomisk å bygge opp på nytt i hvert fylke.

* Strukturen i seg selv er viktig, men synergiene og merverdien, dette nettverket gir, er vel så viktig. Gjennom å være en aktiv, profesjonell eier med kompetanse i eierprosesser og i styrerommene, ser vi hvordan noen selskaper lykkes – andre mislykkes. Innovasjonsselskapene over hele landet får tilgang til en nasjonal struktur der de kan utveksle erfaringer og bygge kompetanse ved hjelp av innovasjonsselskaper utenfor egen region.

Annonse

* Senterpartiet er opptatt av den stille sentraliseringen. Ser ikke Grimstad at Siva nettopp er en motvekt mot denne sentraliseringen? Gjennom sin virksomhet i alle deler av landet, er Siva en diskusjonspartner og tilrettelegger for gründeren i Lofoten fordi de har erfaring fra en nesten tilsvarende gründer i Innherad.

* Senterpartiet er opptatt av å få eksporten opp slik at handelsunderskuddet går ned. For å få til dette, trenger vi større deler av ulike verdikjeder i Norge. En del av en slik verdikjede kan være et samarbeid mellom en mindre bedrift i Hemsedal og en gründer på Vereide. Denne synergien vil ikke en fylkeskommune ha overblikket til å se. Siva vil derimot kunne se den, og utnytte den.

Grimstad peker riktignok på en interessant problemstilling som er verdt å kommentere: Det kan til tider være vanskelig å skjønne hvilke virkemidler som ligger hvor. Men dette løses ikke ved å fragmentere Sivas virkemidler til 11 fylkeskommuner. Da vil virkelig oversikten over hvilke virkemidler som kan brukes hvor, og ikke minst synergiene, bli borte.

Vi som ser hva Siva bidrar med inn i innovasjon, industri og bygging av arbeidsplasser, er ikke i tvil om at løsningen på problemstillingen til Grimstad er som følger: Samle alle samspillsvirkemidlene i Siva inkludert klyngeprogrammet. Slik vil dagens virkemidler bli enda mer effektive.

Siva kjenner kommunene og fylkene, og setter raskt virkemiddel-kroner i arbeid.

Ressursmessig er det ikke mulig med et «mini-Siva» i hvert fylke. Da må vi i stedet ha klokskap til å videreutvikle det Siva vi har nasjonalt, ikke avvikle det.