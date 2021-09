Siste sommer på stølen

Sosialantropologen og småbrukeren Dag Jørund Lønning har laget begrepet livsstilsbonde. Jeg faller vel inn under den kategorien, og verken han eller jeg legger noe negativt i det, bare en bekreftelse på at det å være bonde ikke bare er et yrke, men en levemåte, en kultur.

Før snakket man også om bondekultur, men i dag er vi så få igjen, at hvis vi med kultur mener et fellesskap, er det lite igjen. Å være bonde, er blitt en ensom geskjeft. Både denne ensomheten, og det at yrket former hele tilværelse for en selv og familien, er nok noe av grunnen til den mistilliten og manglende forståelsen mye av storsamfunnet har bygd opp overfor landbruket og oss bønder. Her ligger vel også mye av grunnen til at de som bestemmer prøver å presse oss bort fra å være bønder, til å arbeide industrielt, til å bli maskinentreprenører med dyr og jord attåt.

Følelsen av å være livsstilsbonde er aldri så sterk som når vi er på stølen om sommeren. Å våkne opp med de blå fjellene i synsranden, rusle ut i fjøset med bøtte og sil i hånda, høre kyrne reise seg når de merker at jeg kommer … Å høre bjellene nærme seg om kvelden, kjenne den søte lukten av kyr i fjøset, en lukt som allerede var der da vi kom hit for første gang for nesten 30 år siden – selv om det da var flere tiår siden det hadde vært dyr på båsen.

Å stelle jorda og høste avlinger langt til fjells der ingen kunne tro at noe kunne gro. Føle at man tar vare på en verdifull tradisjon, og samtidig en driftsform som er bærekraftig og har framtida foran seg. Ekte sirkulærøkonomi med biologisk mangfold og karbonbinding som ekstrapremie.

Ikke rart mange gamle valdriser blir varme i stemmen når de snakker om stølen, og særlig om barndommen der oppe. De måtte sikkert henge i, dra separator, kinne og slipestein, men det var også varme dager med bading i nærmeste bekk eller vann, fisketurer med stang og mark, blokkebær og blåbær, kanskje multer … Å skrape ut av mors primgryte – det er et minne mange også snakker om.

Nærhet til naturen, til noe ekte, noe levende. Tror mange barn i dag er underfôret på det. Skjermene er kommet mellom oss og virkeligheten. Ja, virkeligheten, fins den egentlig der ute et sted? Har vi tid til den midt i tidsklemma? Er det levende, varme, pulserende og uforutsigbare blitt til heft i en strømlinjeformet verden? Slik vi bønder er blitt rusk i vekstmaskineriet?

Stølslivet er naturligvis ikke noe paradis. Det er kyr med spenesår som tråkker i bøtta, kyr som møter opp til melking om kvelden på heimstølen når jeg venter på dem på langstølen, det er grå dager med silregn på hesjene. Det er myndigheter som tar fra oss stølstilskuddet hvis vi ikke produserer minst 45 liter om dagen (her tar de etter Tine som nekter å hente mindre melk enn dette – det er av sine egne man skal ha det…)

Det er dab-radioen som spiser like mange batterier på én uke som den gamle FM-radioen på en hel sommer (det grønne skiftet er visst bare kakepynt på en stadig større, feitere og giftigere kake…) – det er kua som ikke tar seg, og en okse som ikke vil. Kua blir skuffet, og vi mange hundrelapper fattigere når naturen må erstattes av inseminør og sæd på plastrør.

Nei, paradiset er så visst ikke alltid et tastetrykk unna, og verden er ikke flat, men noen ganger er den all right, som Odd Børretzen sang – helt all right. Livet oppstår i brytningen mellom verden slik vi vil at den skal være, og slik den faktisk er.

Vi har drevet støl i nesten tretti år. Det har vært et privilegium å kunne delta i denne kulturen, utvikle den, formidle den, og bringe den videre. Vi er blitt så få etter hvert som høster av naturen på denne måten. Stølsvollene gror igjen, grana koloniserer bjørkeliene, de fleste stølslagene står bare igjen som kulisser. Forstår vi hva vi mister?

Tenker vi på hva vi skal leve av når den siste dråpen har kommet ut av oljekranene og det siste bulkskipet med soya fra Brasil har lagt til kai? Når en bitcoin er verdt mindre enn en kuruke, når laksemerdene er tomme fordi fôrlageret er tomt og fjordene fulle av fiskemøkk og kjemikalier?

Dette er vår siste sommer på stølen. Minnene strømmer på, og vi tar dem med videre. Det er gode minner å ta med videre. Ikke fordi de alle er udelt gode, men fordi de er deler av et liv og virke med mening. De er også gode fordi det er nye folk som tar over etter oss. Det vil fortsatt være dyr på bås og beite. Stølsvollene vil bli gjødslet, sådd og høstet.

En ny generasjon vil glede seg over sola som farger fjelltoppene i stadig skiftende farger og duften av ryllik, timotei og kløver. De vil så og høste, spise rabarbra med fløte på, glede seg over det som vokser og gror, og over de enestående produktene som bare kan lages på stølen, av dyr som er frie og tråkker sine stier mellom einer og vier.