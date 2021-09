Samtale med ei ku

Vi snakkar om stølslivet før i tida, om arbeidsprosessane og kontakten med dyra. Sjølv er eg mest nysgjerrig på det siste. Om ho kan demonstrere ein kulokk for meg? Budeia verkar brydd. Ler det bort, viftar med hendene som for å markere at noka lokking kjem ikkje på tale. Lokking skjer ute, blir gjort for å kalle til seg dyr, som del av arbeidskvardagen. Lokking høyrer ikkje heime rundt eit kjøkenbord, må eg vite.

Sidan smågutdagane på stølen har eg vore interessert i lokken, men òg kommunikasjonen med dyra. Korleis snakkar vi eigentleg med dyr?

Å lokke er å kalle på dyra, anten vi kallar dei heim frå beite eller vi lokkar dei til oss på jakt. Om vi er budeie eller jeger. Motivasjonen handlar om å skaffe seg merksemd, få dyra til å vise interesse.

Folkeeventyra og folkeforteljingane er fulle av historier om kloke dyr med menneskelege eigenskapar, dyr som kan fortelje løyndomar frå andre verder. Forteljingane er som ei flukt frå røyndomen og inn i draumen, slik det òg speglar faktiske førestillingar og ei folketru. Kan dyr verkeleg snakke? Og kva må til for å knekke dei hemmelege kodane?

Besøket mitt har lagt ned veto mot lokking rundt kjøkkenbordet. Forståeleg nok. I staden snakkar vi om lokken, om korleis ein gjer det, kva ord ein brukar, og om lokken har endra seg. «Stemma skal vere sterk, lokken må bere langt.» Kanskje fann ho si eiga form då ho var ungjente? Eller tok ho etter mor si? Det er ikkje så lett å hugse alltid.

"Eg kjenner ikkje lokken til unge gardbrukarar i hypermoderne robotfjøs, men eg vil tru at dei fleste av dei snakkar med dyra sine." Kommunikasjon

Bestemor mi hadde ei elles roleg og dempa stemme, men når kyrne skulle heim om ettermiddagen og ho byrja å lokke, vart stemma ei anna. Kvass. Høg. Fyrst ein lang introduksjon, etterfølgd av nokre bedande ord. Ein takkal er ein stakkar. «Ååå takkala. Koma då, ja, koma då. Ååå, takkala.» Noko i den duren. Eg hugsar ikkje korleis dei andre budeiene i området lokka. Heilt sikkert er det at dei lokka, og at dei gjorde det på sine måtar. Kvar budeie sin lokk.

Eg kjenner ikkje lokken til unge gardbrukarar i hypermoderne robotfjøs, men eg vil tru at dei fleste av dei snakkar med dyra sine, kan hende med barnleg røst eller i ei eller anna tilgjord form. Kanskje spør dei kyrne korleis dei har det, medan dei stryk dei bak øyra, dei spør om dei er svoltne, og seier at dei må reise seg når båsen skal pyntast.

Kommunikasjon med dyr handlar ikkje berre om einvegs kommunikasjon, om å kalle dyra til seg, om å gje beskjed og ordrar. Kommunikasjonen stikk djupare og vidare enn som så.

Eg veit ikkje kva bestemor mi la i kontakten med dyra sine, men eg overdriv ikkje om kontakten mellom dei var sterk, og at det fanst ein tone og ei taus forståing dei imellom. «Katten sit i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det er han som er varast i garden», skriv forfattaren Olav H. Hauge. Og difor snakka ho med dyra, bestemor. Kanskje var det heller ingen andre å snakke med. Dyra responderer med gode lydar, varme og ro. Forstod dei kva ho bar på?

Lokking kan vere så mangt. Frå dei enklaste frasar til lange melodiar. Det finst både kyrlokkar og geitelokkar, sauelokkar og lokkar for å kalle på grisen. Vi snakkar med hundar og kosepratar med katten. Nokre er enkle strofer utan ord, andre att er tekstlege, ber i seg ein bodskap. Til dømes ein geitelokk frå Vang i Valdres:

Tikke tikke, geitadn mina, langt nord i fjellet går dina, sume vøro blåe, sume vøro gråe, sume vøro ljørande kvita!

Ein av dei finaste lokkane finst i eit opptak med Marit Jensen Lillebuen (1880–1975) frå Jondalen i Buskerud. Orda ho brukar, skil seg ikkje særleg ut frå orda til andre budeier, men melodien er intrikat og alderdommeleg og syner slektskap til musikk frå andre breiddegrader.

Det byrjar å bli ei stund sidan bestemor mi og Marit Jensen Lillebuen var aktive budeier. Sidan deira dagar har mange følgt med i dragsuget. Når landbruk og stølsdrift forsvinn ut av kvardagen til stadig fleire, forsvinn også kunnskap og forståing for kva landbruk i røynda er.

Sjølv om kulturarven er godt dokumentert i arkiv og mapper, er det likevel ingen garanti for at tradisjonane blir forstått, eller at dei blir tekne vare på i sin eigentlege samanheng. I fleire år har lokking hatt ein naturleg plass i den norske folkemusikken, jamvel på kappleiksscenen. Fleire av lokkane i arkiva er løfta fram, og kvedarar har prøvd å gjenskape dei, men kanskje blir det for pent, det som blir framført? Kanskje blir det for mykje kunst og teater og for lite av det det eigentleg handlar om?

Det står mykje om landbruk i denne avisa. Men sjeldan les eg om lokking og kommunikasjon med dyr. Blir det sett på som unødvendig kunnskap? Passar det ikkje inn i traktorspråket i effektivitetslandbruket? Lokken har utvilsamt låg status, men lokken og praten med dyra er korkje eksotisk svermeri eller avleggs agronomi, han er ein essensiell del av samværet mellom menneske og dyr.

Å snakke med dyra handlar om å etablere gode forhold mellom dyra og dei som steller dei. Ikkje så ulik relasjonen mellom oss menneske, altså. Det hjelper å forstå kvarandre. Kvardagen blir lettare då. Også i fjøset.

Snakk litt med kua, kanskje har ho noko viktig å seie deg?