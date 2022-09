Skogbrannene har feid over landet, og Atlanterhavskysten er hardest rammet. Bretagne, der ordtaket sier at det ikke er en dag uten sol og ikke en dag uten regn, opplever de verste brannene siden 1976.

Mens tørken i Norge fører til høye strømpriser, rammer den særlig jordbruket i Europas fremste jordbruksnasjon. "Krigen om vannet" er overskriften i ukemagasinet Marianne.

Spesialiseringen og intensiveringen innen landbruket har tæret på de organiske reservene i matjorda, og magasinet trekker fram hvor sårbart dette produksjonssystemet er: "(Vann) ressursene tillot å dyrke store områder med mais, men vi må uten tvil redusere omfanget av maisdyrking og unngå monokulturer som krever mye vann".

En teknisk utfordring? Ikke bare. Det er hele produksjonsmodellen som vakler: Stordrift og monokulturer, og ikke minst et husdyrhold basert på dyrking av fôrmais og import av soya som proteinkilde.

Jordbruket er bare ett eksempel av flere på en økonomisk modell som står med ryggen mot flammene. Ressurser som man før tok for gitt, som vann og energi, eller faktisk noe så selvfølgelig at man ikke har sett på det som en ressurs, et temperert og forutsigbart klima, har nå blitt følbare knapphetsgoder.

Det kom som et sjokk da president Emmanuel Macron i sin tale til det franske folk på nasjonaldagen 14. juli, mante til sobriété, eller måtehold og nøkternhet. Ordet er nå på alles lepper, og man kan knapt høre en nyhetssending uten at det snakkes om sobriété. Frankrike må spare på ressursene, tiden for overflod er over, og den som sier det er ikke en representant for de Grønne eller miljøbevegelsen, men en politiker som kanskje mer enn noen inkarnerer troen på vekst og framskritt i tradisjonell forstand.

Frankrike må redusere sitt energiforbruk med 10 prosent på kort sikt. Vi må også bruke mindre vann. Men hvordan skal det gjøres? Svarene peker i mange retninger. Samfunnet har jo bevisst fortrengt spørsmålet i mange tiår. Vekst og framskritt var jo økonomiske lover hogd i stein …

"Ikke bare er matproduksjonen avhengig av vann, elvetrafikken på Rhinen trues, mindre vannføring i elvene rammer både vannkraft og atomkraft." Vannmangel

Aristoteles, den første som reflekterte over økonomiske spørsmål (senere økonomer har for de meste glemt lærdommen fra ham som grunnla faget deres …) holdt fram måtehold som motsatsen til spekulasjonsøkonomi, og som et ideal for husholdet, oikos.

Økonomi var læren om klok husholdering, og dette måtte altså styres av måtehold framfor spekulasjon. Middelalderfilosofen Thomas Aquinas understreket at måtehold ikke var det samme som askese, men snarere et slags optimum, altså oppskriften på et godt liv.

En av vår tids filosofer, Dominique Bourg, understreket på radiokanalen France Inter at måtehold bare har mening hvis det omfatter alle. Eller på fransk: sobriété = solidarité. Verd å minne om i landet til De Gule vestene, og der lederen for arbeidsgiverforeningen ikke forsto at regjeringen tenkte på å begrense bruken av private jetfly, siden disse bare utgjorde en forsvinnende liten del av CO2-utslippene …

Jeg trenger ikke gå lenger enn ned i havna i Nice der jeg bor for å se hva Dominique Bourg snakker om. Lystbåtene som man lettere måler lengden på i meter enn i fot, representerer ikke bare enorme mengder av den plasten som vi må bruke mindre av, men svir av mer drivstoff på noen timer når de legger fra kai enn en ukependler bruker på et helt år.

Når ressursene er begrenset og vi må husholdere med dem, er det også de som forbruker mest, som må redusere mest. Det er et mer solid regnestykket enn krumspringene til de rikeste for å bagatellisere de katastrofale virkningene av eget overforbruk. En liten klode har rett og slett ikke plass til mennesker som tar for stor plass til seg selv.

Akkurat dette er nok ikke det som president Macron har i tankene når han snakker om nøkternhet. De rikes president virker i liten grad klar over at mange av hans landsmenn allerede lever svært nøkternt. Når de laveste lønningene sakker akterut og sosiale støtteordninger reduseres eller velferdstjenester forvitrer, er det stille fra dem som skriker opp om at politikken "tar fra folk gledene". Den plata settes først på hvis det er de velsituertes privilegier som trues.

Når Emmanuel Macron likevel på denne måten synes å gå i rette med ikke bare egen politikk, men med selve bærebjelken i politikk og økonomi siden annen verdenskrig, tror jeg det er fordi sannhetens time er kommet.

Vannmangel, tørke og avlingsreduksjon rammer ikke bare i Frankrike (der selv blåskjellproduksjonen lider på grunn av redusert tilførsel av næring fra elvevann), men globalt, fra Kina til USA. Ikke bare er matproduksjonen avhengig av vann, elvetrafikken på Rhinen trues, mindre vannføring i elvene rammer både vannkraft og atomkraft, som er avhengig av enorme mengder kjølevann.

Kanskje vil sommeren 2022 bli et momentum, et vendepunkt der tidligere standpunkter og politiske sannheter plutselig fortoner seg helt utdatert? Tror man på menneskets evne til selvinnsikt og refleksjon, må det være lov å håpe.