Oldefar til kona mi må ha vore ein uredd mann, og ein som kanskje ikkje brydde seg så altfor mykje om kva naboane på klyngetunet her kunne finne på å meine. Da han og kona hans ein gong før 1914 fann ut at den gamle sunnmørsstova dei budde i, var nedsliten, og at dei trong eit nytt og meir tidsmessig hus, gjekk han ikkje til lokale handverkarar og byggmeistrar.

Han fann ein innvandra tyskar som hadde komme til Noreg etter bybrannen i Ålesund i 1904. Heinrich Schmidt kom frå Højer i Schleswig-Holstein, den gongen i Tyskland, no i Danmark, og til Ålesund for å vere med på å byggje opp byen etter brannen. Med på lasset hadde han og alle dei andre arkitektane og byggmeistrane som kom i flokk og følgje, nye teknikkar, nye stilartar og nye byggjemateriale.

Dei braut totalt med den tradisjonelle byggjestilen, dei innførte det som var den rådande stilarten i Europa på denne tida: art nouveau – eller jugend, som det gjerne heiter i Noreg.

Heinrich Schmidt busette seg i Sykkylven, der han bygde opp eit kalkbrenneri og ein betongsteinfabrikk. Frå basen på Blindheim reiste han rundt på Sunnmøre og bygde dei særprega husa i betongstein med stil frå Højer og i totalt brot med lokal byggjeskikk og arkitektur; akkurat slik Ålesund reiste seg som ein heilt ny by i fullstendig brot med dei tradisjonelle trehusa på to etasjar som før hadde vore rådande der.

«Ikkje eingong på eit gardstun bør tida stå stille – eller kanskje heller: særleg ikkje her.» Arkitektur

Historia om Schmidt-husa og om jugendbyen Ålesund er fascinerande på mange måtar – og i desse dagar aktuell i lys av Arkitekturopprøret i Norge, som – iallfall for oss som er meir enn gjennomsnittleg interesserte i arkitektur og bygningshistorie – har «herja» på Facebook dei siste månadene.

Intensjonane til dei som står bak Arkitekturopprøret Norge, er dei aller beste. Dei ønskjer at arkitekturen og byplanlegginga skal vere meir tradisjonsorientert, dei ønskjer ein arkitektur som i både form og storleik set mennesket i sentrum, ein arkitektur med godkjende former, gode materiale, «kyndig komposisjon og omtenksom detaljering», som det heiter i programmet deira.

Men det som er blitt eit mildt formulert program, som det iallfall delvis er mogleg å slutte seg til, er på Facebook blitt ein kanonade av åtak på så å seie alt som kan smake av moderne arkitektur, og ei blind hylling av «tradisjonell byarkitektur»; da er det først og fremst snakk om dei stilane som rådde frå andre halvdel av 1800-talet til litt uti 1900-talet.

Slik sett er bodskapen det er mogleg å hente ut av det som blir publisert på facebooksida, i beste fall forvirrande, i verste fall reaksjonært og parodisk konserverande. Det har nok ikkje vore intensjonen til dei som står bak, men det er i høgste grad med på å polarisere den viktige arkitekturdebatten.

No står dogmatiske arkitektar på den eine sida av skyttargrava og avviser all tradisjonell arkitektur i moderne bygg, medan like dogmatiske arkitekturopprørarar står på den andre sida med sterk forakt for alt som kan likne på modernisme innanfor arkitekturen.

For mange av oss finst dei gode svara ein stad mellom desse ytterpunkta. Det kan vi jo også sjå gjennom mange vellykka bygningar – både dei med modernistisk arkitektur og dei med innslag av tradisjonell arkitektur.

Det er dessutan ein tredjepart som får sleppe så altfor billig unna i denne debatten, men som kanskje har aller mest å seie for forstygginga av Noreg. Det dreier seg om kremmarstanden og politikarar som er altfor svake i møte med sterke utbyggingsinteresser.

Kor mange tettstader og handelsområde har ikkje dei fått øydeleggje med planlaus utbygging av preglause kjøpesenter. Og arkitektar må oppføre seg som alle andre som sel kunnskapstenester: Det er til sjuande og sist oppdragsgivaren som avgjer kva ho vil ha.

Vi ønskjer vel alle arkitektur som kan kallast «vakker», og som det er fint å kvile auga på. Men kva som er vakkert, har ikkje berre eitt svar, og arkitekturhistoria viser til fulle kor mangfaldig og samansett dette er.

Huset vårt vart ein gong temmeleg sikkert oppfatta som ein arkitektonisk gaukunge – som eit framandelement her det står på tunet som ein slags kabaret med innslag av både sveitsarstil, nygotikk og jugendstil. I dag er det ei verneverdig arkitekturperle med stor bygningshistorisk verdi.

Samtidig er kona mi og eg einige om at dersom vi skulle byggje noko nytt her, ville vi meir enn gjerne sleppe til Skodvin og Jensen, Snøhetta eller nokon andre av dei framifrå arkitektkontora som teiknar i meir moderne formspråk.

Ikkje eingong på eit gardstun bør tida stå stille – eller kanskje heller: særleg ikkje her.