16 nye redningshelikoptre med navnet Sar Queen erstatter de nær 50 år gamle Sea King-helikoptrene. Prislappen er 14 milliarder kroner. Nye helikoptre tas i bruk fra april 2022.

Større og raskere redningshelikoptre, som kan fly høyere, i tøffere vær og med større rekkevidde. Det er gull verdt i et langstrakt land som Norge, med bosetting langs fjord og fjell, med vind og vær som mange ganger setter oss på prøve.

Men helikoptrene kan kun lande på 7 av 50 akuttsykehus i Norge, ifølge NRK.

Leger ved tre sykehus i Nord-Norge mener dette kan gå ut over pasientsikkerheten. Det samme mener statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er en skandale.

Savner du Solberg-regjeringen og helseminister Bent Høie? Det er den regjeringen som i løpet av åtte år ikke satte av penger til å bygge og sikre landingsplasser for de nye helikoptrene ved landets sykehus.

Når nye sykehus bygges, droppes ofte landeplassen for helikopter for å spare penger, skriver anestesilegene Hanne Rikstad Iversen, Stig-Arild Stenersen og Bård Rannestad i en kronikk i Dagens Medisin. Det har skjedd ved Hammerfest, Bodø, Stokmarknes, Kirkenes og Narvik. Det er en mager trøst for folk nordpå at situasjonen er like alarmerende i Helse Sør-Øst.

Sea King-helikoptrene kunne heller ikke lande over alt. Men de landet ved 21 akuttsykehus. Det er avgjørende. For 80 prosent av alle luftambulanse- og søk/redningsoppdrag var transport av pasienter til sykehus, viser tall fra Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Betegnende nok er det en seksjonsleder for drift og eiendom i Helse Nord som måtte forsvare saken overfor NRK. Ansvaret ligger selvsagt høyere opp - hos politikerne i forrige og nåværende regjering, samt i toppledelsen i helseforetakene.

Luftambulansen er viktig over alt, men kanskje aller viktigst i nord, der avstandene er lange. Det er bare et halvt år siden Helsetilsynet slo alarm og mente at luftambulansetjenesten i Nord-Norge var uforsvarlig. Innbyggernes liv og helse ble satt på spill av følgefeil i anbudsrundene for ambulanseflytjenesten, som Nationen skrev.

Antall ambulanseoppdrag har gått ned under koronaen, på grunn av lavere aktivitet i samfunnet og dermed færre helsefarlige hendelser og aktiviteter. Dette kommer til å stige igjen når samfunnet nå åpner opp.

Er du syk eller skadet og blir hentet med helikopter, er det fordi det haster. Da er det en klar fordel at helikopteret kan lande ved et sykehus. Ellers har det i grunnen begrenset verdi. Iallfall for pasientene.