Rabarbra og bønder

Bestemor og bestefar bygde seg både nytt hus og fjøs, for mer enn 80 år siden. Det var tøffe tider den gangen også. De harde 30-åra og krigen, men de klarte seg ved at bestefar jobbet en god del utenfor gården. Bestemor melket kyr og stelte hjemme med unger og alt som var. Ganske likt sånn som det er i landbruket i dag, med andre ord.

Foreldrene mine bygde nytt fjøs rundt 40 år senere, og det var heller ingen spøk. Søstera mi og jeg, vokste ikke opp i rikdom akkurat, men vi hadde alt vi trengte og led aldri noen nød. Likevel preget det meg, at mamma og pappa stadig var bekymret for økonomien.

Det preget meg så mye at jeg ikke tar opp lån, med mindre jeg er helt nødt. Derfor ble det aldri noe bygging med meg, selv om jeg hadde tanker om det, ikke så lenge etter at jeg overtok gården. Jeg spurte om lån og støtte til restaurering, men måtte bygge nesten dobbelt så stort, om det skulle bli aktuelt, så da ble det heller skrinlagt. Jeg skjønte aldri hvordan det skulle kunne lønne seg for meg.

En dobling av dyretallet, basert på en god slump leid jord, jeg ville ha mistet etter få år. Jeg ville hatt behov for innleid hjelp, som måtte ha fått betydelig høyere lønn enn bonden. Maskinparken måtte jeg ha fornyet og utvidet, og antagelig burde jeg ha lagt inn en søknad om å få flere timer i døgnet og jernhelse også.

I beste fall hadde jeg sittet igjen med samme inntekt som før, slik altfor mange bønder dessverre har oppdaget etter hvert.

Jeg er sjeleglad i dag, for at det hele ble skrinlagt for godt, for den gjelda og den arbeidsmengden hadde nok tatt livet av meg for flere år siden.

En del sier man skal satse millioner og gå ned med flagget til topps, om det skulle mislykkes. Jeg går heller i livbåten og kommer meg til land, for å leve godt, noen år til.

Men tilbake til bestemor og bestefar; de plantet rabarbra på vestsiden av huset. Tre store planter står der fortsatt, og gir veldig god avling, selv om de aldri får gjødsel. Før Sankt Hans høstet jeg 40 liter oppskjært rabarbra i to omganger, og det er for lengst tid for ny innhøsting igjen. Men man bør jo spise litt annet enn bare rabarbra også, for i store mengder er den ikke helt bra for skrotten.

Det er lite som er mer levedyktig og mer voksevillig enn rabarbraen. Den kan kanskje best sammenlignes med bonden, som heller ikke har krevd særlig mye til nå.

Annonse

Men så kan man komme til et punkt, enten det gjelder seige og nøysomme bønder, eller vekster som har klart seg med lite, hvor noe faktisk må gjøres. Og slik var det i jordbæråkeren min i vår.

«En del sier man skal satse millioner og gå ned med flagget til topps, om det skulle mislykkes. Jeg går heller i livbåten og kommer meg til land, for å leve godt, noen år til.» Flagget til topps?

Mamma pleide å gjødsle jorda med hønse- eller sauemøkk ved planting, og siden kan jeg ikke huske at hun gjødslet noe mer. Alltid var det masse store, fine jordbær av sorten Senga Sengana, og det var det helt til jordrottene spiste opp rota på alle plantene, og jeg måtte anlegge ny åker. Den ble aldri som mammas. Jeg fikk ikke tak i samme sort, så da ble flere andre prøvd og nå er det vel helst bare korona i åkeren, som ellers i verden for tiden.

Jeg hadde hørt at jordbær skulle man være forsiktig med å gjødsle, så da var jeg jo det. Kombinert med en annen sort, som tydeligvis trengte noe mer stell, så følte jeg meg forholdsvis mislykket som ”jordbærbonde”. De gamle plantene ga meg kilovis av bær, og til tider så mye at jeg måtte gi bort. Men det er lenge siden nå.

Avlingene har vært svært sparsomme, så jeg har mest levd på minnene om tidligere bugnende jordbærplanter.

Men i år derimot, så ble det langt bedre avling. Jeg fant en gammel sekk med hagegjødsel i uthuset, og strødde på litt på noe av det som vokser i kjøkkenhagen. Jeg synes det er litt vanskelig å vite, hvor mye de ulike vekstene trenger av kompost, neslevann og annen organisk gjødsel. For mye og for lite, er jo nesten like ille, så jeg gikk litt bort fra økofilosofien og strødde noen gjødselperler her og der, i tillegg.

Det skal jeg si ga en liten boost, til både det ene og det andre. Jordbæråkeren fikk også, og det satte den svært stor pris på, og svarte med et vell av blomster. Det er nesten så jeg skjemmes, for jeg er jo agronom, men vi lærte lite om jordbær da, om jeg skal forsøke å forsvare meg litt.

Det ble ikke bær av alle blomstene, for humlene var først svært fåtallige og når de endelig kom, så konsentrerte de seg kun om slike vekster jeg ikke kan spise. Frustrerende når det er høy summing fra mange dusin med humler, som liker blomstene på rogn og andre ville vekster langt bedre.

Men det ble slett ikke så verst avling, og enda kan jeg plukke jordbær i hagen. I fjellbygdene er jo sesongen senere enn i lavlandet, men nå bugner både hagen og naturen av mange slags bær, til glede for både fuglene og meg.

Så får vi håpe, at også politikerne, finner en bortgjemt "gjødselsekk" og gir norske bønder en skikkelig næringsinnsprøytning litt kjapt. Før hele bondestanden visner på rot.