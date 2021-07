Postkort fra bygda

Jeg er litt som kakerlakkene, rottene og andre skadedyr – jeg overlever i alle miljøer. Jeg er absolutt en lantis (svensk slang for en som bor på bygda. red.anm.), redneck, kall det hva du vil, en som kan håndtere både strømbrudd og snøstorm. Samtidig har både forelskelser, jobber og hobbyer alltid trukket meg til byen. Så jeg klarer meg like bra på en øde grusvei som på T-banen i Paris.

Jeg har aldri gått meg vill og forstår de sosiale kodene både på landet og i byen. Jeg trives absolutt bedre på landet, men jeg er ikke redd for byen, og jeg må innrømme at jeg ser fordeler med det. Byen er omtrent som en kompostbinge. Full av liv og på mange måter nyttig, men ingenting jeg vil leve i.

Sannsynligvis fordi folk i byen ikke alltid forstår dialekten min, blitt redde når jeg har hilst, eller at de syns det er ekstremt rart at jeg har et dobbeltnavn, men jeg har trodd at jeg har klart meg bra og at jeg også har hørt til i byen. At det ikke var rart at jeg som lantis også flyttet til byen. Imidlertid skjønte jeg for litt over 15 år siden at jeg sannsynligvis tok feil, at jeg ikke hadde noen plass der i det hele tatt, at jeg fortsatt var distansert. Eller i det minste distanserte meg.

Jeg hadde da oppdrag i det svenske bondelaget, og reiste ganske mye. Da jeg en gang bestilte en flyreise, spurte damen som mottok bestillingen min om hun også skulle bestille en drosje til Olsson. Jeg fikk et innfall og sa med tullestemme at hun kunne bestille drosjen til Sveriges kjekkeste bonde.

Jeg trodde hun forsto at jeg tullet, men da jeg kom til ankomsthallen etter landing sto en drosjesjåfør med et skilt med teksten Sveriges kjekkeste bonde. På den andre siden var drosjen til sosialdemokratenes daværende partisekretær. Da folkemengden som nettopp hadde kommet ut av flyet så hva som var skrevet på skiltene, prøvde de å snike seg litt fram.

De samme menneskene som, et nanosekund etter at sikkerhetsbeltelampen slukket, reiste seg, kastet seg ut i gangen, og nesten sloss for for å komme seg ut av flyet først og deretter styrtet gjennom flyplassen, var nå interesserte i å se hvem i flokken som var bonde.

Det var åpenbart at det forstyrret folk at det var en bonde blant dem. Det skulle jo ikke være bønder der! Bønder skal være på landet og vandre rundt i kjeledresser og støvler. De skal kjøre traktor, ikke fly med siviliserte og anstendige mennesker. Og de skal definitivt ikke se bra ut. At det var en bonde blant dem og at de heller ikke kunne se hvem det var, var ikke normalt. Ikke engang malerisk. Det var et innbrudd.

Etter det bestilte jeg selvfølgelig alle drosjeturene mine til Sveriges kjekkeste bonde.

Det var nemlig aldri noen som så ut til å reflektere over at rengjøringspersonalet på flyplassen i utgangspunktet alltid hadde utenlandsk opprinnelse. Det samme gjelder drosjesjåførene og de andre som kanskje ikke hadde verdens mest glamorøse yrker. Det at det var en bonde i samme fly var imidlertid alltid en kilde til største bekymring, og jeg liker å knuse folks illusjoner.

Senere forlot jeg det svenske bondelaget, men beholdt navnet Sveriges kjekkeste bonde. Jeg fortsatte også å knuse folks illusjoner. Det er så mange vrangforestillinger om jordbruk, miljø og landskap. Ikke minst med dem som bestemmer. Vrangforestillinger som skader og reduserer bøndene og landsbygda til å begge gjøre jobben sin på en måte som er fortjent for alle, og å ha makt over sine egne liv. Vrangforestillinger jeg vil kjempe mot.

Selv om det å ha slike diskusjoner er som å spille squash, man må ta i veldig hardt for å få den minste spretten, jeg vil nok hevde at i Sverige fikk jeg i det minste ballen til å rulle litt. Jeg har klart å forklare det bygdas behov for frihet og viktigheten av selvforsyning, mange hører på meg, og jeg har på en eller annen måte klart å gjøre underholdning av miljødiskusjoner. Folk synes det er gøy å se på når jeg knuser politikernes og andre debattanters misforståelser om blant annet GMO, soya, kjøtt, miljø og landsbygda.

Jeg vet ikke alt om den norske bygda. Dere har garantert problemer jeg ikke aner om, men jeg tror vi deler kultur og kjerneverdier. Vi bor i det samme postkortet. Postkort som har en forside og en bakside. Forsiden er vakker storslått natur, beitende kyr, vakre fjell og fantastiske fiskevær. En forside opprettet og administrert av oss som bor her. Hvordan baksiden ser ut er imidlertid nesten alltid bestemt av dem som bare besøker oss. Det er på tide at vi på bygda får bestemme mer av hva som skal stå på baksiden også.