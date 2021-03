Planer er bra, men hvor er penga?

Fem år er gått siden Stortinget vedtok at det trengs en plan for å redde bier og humler. Forslaget kom fra Olaug Bollestad (KrF), som nå er landbruksminister. Det fikk entusiastisk støtte fra Venstre, som sitter med makta i Klima- og miljødepartementet.

To og et halvt år senere – i juli 2018 – lanserte regjeringen en nasjonal pollenstrategi. De daværende statsrådene Ola Elvestuen (V) og Jon Georg Dale (Frp) tok med seg de virkelig store ordene. Intet mindre enn åtte departementer var involvert.

En tredel av verdens matproduksjon er avhengig av bier og humler. Også i Norge trenger vi pollinatorer. Insektene trenger blomsterenger og "korridorer". Men de tradisjonelle blomsterengene blir færre og færre ettersom småbrukene forsvinner og beitelandskap gror igjen.

Alt håp er ikke ute. Noen entusiaster, som hobby-botaniker Alf-Marius Dahl Bysveen fra Stange, jobber hardt for å bevare tradisjonelle norske blomster og kulturlandskap, som Nationen blant annet skrev om i juli i fjor:

Les også: Denne blomsten er blant flere engvekster som snart kan være historie

Hele 1163 insektarter er truet i Norge, for 92 er det kritisk. En av tre norske biearter er utrydningstruet. Totalt 206 ulike arter er registrert i Norge, deriblant 35 humlearter. Biene dør mens de venter på redningsplanen, skrev NRK 16. mars.

Annonse

40 blomsterarter er dyrket fram på Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i Grimstad. Etterspørselen etter markblomstfrø har eksplodert. Bønder, veiutbyggere og private aktører står i kø for å redde matfatet til norske bier og sommerfugler.

I fjor søkte aktører om 16 millioner kroner i støtte til å så og bevare blomsterenger. Regjeringen hadde 3 millioner kroner å gi.

1 milliard kroner bevilger Tyskland for å redde sine insekter, ifølge NRK, mens Sverige spanderer 70 millioner årlig på sine.

Når NRK spør landbruks- og matminister Olaug Bollestad hvor det blir av pengene, sender hun flasketuten videre til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). – Men jeg er kjempeutålmodig, for jeg har et sterkt engasjement for dette, forsikrer hun.

Mon det. Hvis engasjementet var sterkt nok, ville vel også pengene ha kommet på plass? I forrige uke snekret regjeringens medlemmer forslag til statsbudsjett for 2022. I oktober vet vi om Bollestad eller andre statsråder har valgt å prioritere dette.

Dersom vi vil ha humler og andre pollinatorer, må vi betale for den maten som gir oss humlevennlige landskap, mener Nationen-spaltist Kari Gåsvatn.

Da må det mer til enn 3 millioner blomsterkroner. Og statsråder og departementer må slutte å skyve ansvaret over på andre. De kan ikke lenger bare la humla suse.