For noen år siden la jeg ut et bilde på Facebook av et fjell i Oppdal. Bildet ble tatt fra hjembygda mi, men det kom protester fra nabokommunen. Det kunne umulig være det fjellet, for det så ikke slik ut fra der de bodde, var det noen som sa.

Selvsagt er det riktig at det ser annerledes ut fra mitt perspektiv, men like fullt er det samme fjell, uansett hvilken side man ser det fra.

Slik er det med veldig mye. Vi ser ting på ulike måter. Noen lever et helt liv endimensjonalt. De nekter å se flere sider av en sak, og får dermed en veldig begrenset oppfatning av helheten. Andre flyr bokstavelig talt høyt og lavt, og ønsker å se ting fra alle mulige vinkler.

Vidsyn har aldri skadet noen, men gjør at verden kan gå fremover, og at vi kan fungere sammen. Det er ingen av oss som sitter med den hele og fulle sannheten, selv om mange av oss er helt sikre på akkurat det, og fordømmer alle de som tror på noe annet.

Din virkelighet er sannsynligvis ikke helt lik min. Vi oppfatter verden forskjellig, basert på blant annet familie, oppvekst, bosted, erfaringer, kunnskap, hvor vi henter informasjon fra og hvem vi omgås. Ut fra dette, skaper vi oss et bilde, som i noen tilfeller kan bli helt feil.

En kunstner eller fotograf tar gjerne noen steg bakover eller ut til den ene eller andre siden, når de jobber. Kanskje man prøver seg på fugleperspektiv eller går helt ned til bakkenivå, og prøver seg på makrofotografering, for å se de minste detaljene. Ser man riktig nøye etter, åpner det seg nye verdener. En detaljrikdom man ikke kan se med det blotte øyet, og i alle fall ikke fra vårt daglige perspektiv, der vi vandrer rundt på to bein. Verden ser jo ikke lik ut for en hauk, som for ei lita spissmus.

Og ikke for en gjeterhund heller, har jeg erfart. Du kan se sauene, men bikkja er godt og vel en meter nærmere bakken, og kan bli forvirret av dine forventninger. I høst deltok vi på gjeterhundprøve for første gang. Det ble faktisk to prøver på samme dag. Banen ble snudd til prøve nummer to, men fra der hunden min sto, så så hun ikke hvor sauene var utplassert. Hun ville springe dit hun så dem sist, så løsningen ble å løfte henne opp, slik at hun fikk det overblikket hun trengte.

Av og til kunne man tenkt seg liknende løsninger for mennesker også, når de nekter å prøve å se ting fra flere sider.

Verdensbildet preges i stor grad av USA for tiden. Et land med en avtroppende president, som nærmest har hatt frie tøyler. Løgnene har vært mange, og når man har de rette verktøyene, så kan man komme langt. Med verktøy mener jeg sosiale medier, som er et genialt hjelpemiddel for å piske opp stemningen og for å skape sin egen sekt.

Dårligere er de på å presentere hele bildet. De serverer mer av det du vil lese, og da slipper du å lese andre meninger enn de du sympatiserer med. Det blir som et eget univers, med sin egen sannhet og sine egne lover. Resultatet så vi på Capitol Hill, og det er dessverre kanskje bare begynnelsen.

Det er klart at om du aldri får input utenfra, og aldri blir utfordret på det du mener, så blir det en blind tro. Jeg føler at det er direkte usunt, og det har historien vist også, mange ganger.

Alt for mange tyr til hets, hat og trusler, og i noen tilfeller også voldelige handlinger. Det går over min fatteevne at det skal ha noe med ytringsfrihet å gjøre, men jeg ser mange politikere og statsoverhoder, forsvarer dette. Angela Merkel, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre mener det var feil å stenge Trump ute fra sosiale medier. De forsvarer selvsagt ikke innholdet, men muligheten til å ytre seg på slikt vis.

Og det er da jeg faller av lasset. En ting skal jeg likevel gi dem rett i, og det er at det ikke bør være gigantiske nettselskaper som skal avgjøre hva som er lov og ikke. Men når politikerne ikke løfter en finger for å stoppe hat og trusler, så er det jo bra at noen prøver å ta ansvar.

Slike ytringer sprer seg raskere enn koronaen, og er enda mer ødeleggende. Det finnes ingen vaksine mot dette, så da må det handles raskt. For vi vil vel ikke ha et samfunn, der det er kun de hatefulle som ytrer seg, mens de andre ikke tør å si meningen sin? Det er nemlig det vi er i ferd med å få.

Politikerne kan begynne med å behandle hverandre med respekt, og gå foran som gode eksempler. La være å kalle Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for Trump eller Putin, eller karakterisere ham som bakstreversk, kunnskapsløs og populistisk, selv om jeg skjønner det er frustrerende at velgerne strømmer til ham.

Folk flest er fryktelig lei av politikere som slenger mer dritt, enn de presenterer egen politikk, og det er vel nettopp resultatet av det som meningsmålingene viser nå.