Like før jul fekk alle fartøya til reiarlaget Boreal seglingsforbod. På ferjeleier rundt om i landet blei bilar ståande utan ferjetransport, på hurtigbåtkaier stod folk utan alternativ til å komme seg heim frå arbeid, og dei som hadde gått om bord i båtane, måtte fint finne seg i å gå på land igjen. Det var Sjøfartsdirektoratet som påla Boreal seglingforbod, og årsaka var at direktoratet hadde avdekt fleire tryggleiksavvik på båtane til reiarlaget.

Sjølv om dei aller fleste båtane var i drift igjen dagen etter, avdekte hendinga kor sårbare kyst- og fjordsamfunna i Noreg er for hendingar som set dei livsviktige ferje- og hurtigbåtsambanda ut av drift. Det er ikkje råd å setje opp noko «buss for tog»-tilbod over fjordar og mellom fastlandet og øyar. Båtane er det einaste alternativet; stoppar båtane, stoppar samfunnet.

Derfor bør også hendinga med Boreal for eit par veker sidan vere ein kraftig vekkar. Er vi på sikt tente med at viktige delar av det norske vegnettet, som ferjene faktisk er, blir kontrollerte av utanlandske investeringsfond, ja jamvel av den kinesiske staten, slik Boreal indirekte er gjennom sin eigarstrukturen sin? Han endar opp i det Hongkong-baserte Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP, som igjen indirekte er styrt av banken China Everbright Limited, som igjen er under kontroll av Folkerepublikken Kina.

Da staten la ut dei første ferjestrekningane på anbod for rundt 25 år sidan, var målet meir effektiv drift, lågare kostnader for staten og betre tilbod til dei ferjereisande. I 2007 evaluerte Møreforsking dei første ti åra. Konklusjonen var at subsidiane vart reduserte, ferjekvaliteten vart betre og rutefrekvensen auka.

Men professor Arild Hervik åtvara den gongen i eit intervju i Bergens Tidende også om at den samfunnsøkonomiske vinsten kom til å bli vanskelegare å rekne ut dess fleire strekningar som blei konkurranseutsette. Men ikkje berre det, han sa også at kostnadspresset rutelaga blei utsette for, kunne føre til ein såkalla Bertrand-konkurranse: «Ein aggressiv konkurranse der deltakarane underbyr kvarandre til eit nivå der ikkje alle kostnader er dekte inn. Dette gir sterke incentiv til oppkjøp og samanslåingar, med fare for ny marknadskonsentrasjon.»

Det er nettopp det vi ser i dag. For 25 år sidan var det eit mangfald av lokale og regionale reiarlag og skysslag som stod for ferjedrifta langs kysten; mange var offentleg eigde, noko som sikra at overskot gjekk tilbake til lokalsamfunna. I dag står vi att med fire store driftsselskap: Boreal, Norled, Torghatten og Fjord1, som styrer både ferjer, hurtigbåtar, bussar og jamvel bane (Boreal eig Gråkallbanen i Trondheim).

Havila-eigde Fjord1 kan snart bli ståande att som det einaste store norskkontrollerte ferjereiarlaget – så lenge det varer. Det svenskbaserte investeringsselskapet EQT er i ferd med å ta over Torghatten. Norled, som var var eigd av Det Stavangerske Dampskibsselskab, blei kjøpt opp av det finsk-svenske fondet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. Salssummen var hemmeleg, men kan ha vore så høg som tre milliardar kroner, ifølgje Finansavisen.

Ingen investerer tre milliardar utan å kjenne lukta av profitt. Og det veldrivne Fjord1, som har kasta hundrevis av millionar av seg til eigaren, er heilt sikkert også eit freistande investeringsobjekt.

«Det er ikke opplagt at fergedrift skal betales av trafikantene», heiter det i NOU-en Det handler om Norge frå demografiutvalet leidd av Victor Norman. Utvalet skriv at «fri bruk av ferger sannsynligvis ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt». Over eitt år med «ferjeopprør» viser likevel at noko må skje med måten vi har organisert ferjedrifta på. Eitt år med protestar mot auka ferjetakster har ikkje ført meir med seg enn at bilpendlarane 1. januar 2021 må betale litt meir enn det dei måtte 1. januar 2020 – det som først tende kystopprøret.

Det er vanskeleg å sjå for seg at det systemet vi har i dag, på sikt skal vere berekraftig, der fylkeskommunane (som driv fylkesvegsambanda) og Statens vegvesen (som driv riksvegsambanda) må ta den største økonomiske risikoen medan driftsselskapa relativt risikofritt kan drive ferjestrekningane på faste kontraktar. Og fleire og fleire millionar trillar ut av landet og inn i utanlandske fond. Til sjuande og sist er det dei som dagleg er avhengige av ferjer og hurtigbåtar, som må betale gildet.