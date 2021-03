Er det no eg slepper taket? tenkte eg her om dagen. Eg sat i passasjersetet på pick-upen vår. I sideruta seig granskogen sakte forbi, og bak rattet sat ei ung jente i djup konsentrasjon.

Etter nokre forsøk hadde ho overlista bilens trong til å bykse - for så å døy. No var blikket festa på ei stripe i snødekt landskap - ein bygdeveg. På baklemmen lyste ein stor, raud L. Eg var ute på fyrste øvingskøyring med den fyrstefødde.

Det går bra. Etter ei stund får ho litt kjensle med korleis ho plasserer bilen i vegbanen. Hjå instruktøren skyt av og til venstre arm ut mot rattet, medan foten trampar hardt mot golvmatta. Beredskapen er høg - nervene er meir i spenn hjå læraren enn hjå eleven. Bilen held seg på vegen. Til og med ved passering av ein kar til fots. Eleven syner tolmod og er open for instruksjon. Læraren prøvar å porsjonere informasjon og erfaring, men overlesser. Må ta seg inn - motorikk og teknikk fyrst. Samspel klutsj, gass og brems. Krangling med handbrekket. Bakkestart. Når tek klutsjen? Kor mykje gass? For lite? Upps! - ny tenning...

Me prøvar oss ikkje på storvegen i dag. Må vera litt tryggare. Må øve litt meir på det tekniske. Sopass at ein har overskot til å nytte teorien frå trafikalt grunnkurs. Me gler oss til det. Men ikkje utan spenning. Det kjem til å bli ein tur med skrekkblanda fryd. Men me skal og me vil. Dess meir me øver, dess tryggare blir me båe to.

Ikkje berre bak rattet, men i livet elles også. Om eit par månader er 10 års grunnskule ferdig. Ti år sidan ranselen hekk på ryggen, og ein liten neve fann ei foreldrehand på veg til fyrste skuledag.

Nett no kjennest det ikkje lenge sidan. Nett no lurar ein på kvar åra blei av. Kva fekk ein gjort? Har me trena nok til å sleppe ungen ut åleine? Har me justert kursen slik at ferda vidare er trygg og stø?

Ja, for ho skal hjelpe meg ut på eiga hand! Ikkje berre bak eit ratt, slår det meg - til hausten skal ho på vidaregåande. Og som så mange andre bygdeborn, må ho langt avgarde for å finne den utdanningslinja som står øvst på ynskjelista.

Eg kjenner veldig på ei kjensle som har mogna seg ei god stund. Eit vemod over ei tid som snart er over, blanda med spenning til det som skal koma. Jenta meiner sjølv ho er klar for avreise, men er far klar for avskil?

Eg veit så inderleg godt at dette er ein konsekvens av å bli forelder. Ein dag snur ungen din ryggen til, og forlet deg. Det er heilt naturleg og heilt nødvendig, men hjarteskjerande. Den du har fostra opp og lagt all din kjærleik i, er ikkje avhengig av deg lenger, men klar til å greie seg sjølv.

Det er no ho skal byrje å hauste erfaringar på eiga hand. Det er no ho skal prøve ut, kjenne på konsekvensar, møte utfordringar. Det er no ho byrjar å hauste gleder og sorger, vener og uvener, medgang og motbør. Ho skal sortere ut kva som skal behaldast, og kva ho kan forkaste. Kva er det viktig å bruke tid på, ja kva er rett å bruke tid på? Alt dette og mykje, mykje meir, utan at mor og far skal styre. Sjølvsagt er me tilgjengelege dersom det trengst! Men det er ikkje me som sit bak rattet og bestemmer retningen, lenger. Det blir uvant...

Det er no mor og far skal køyre opp som foreldre - eller gå opp til foreldreeksamen.

Heile oppveksten hennar har me fylt med gode intensjonar om å skape ein kjærleg og trygg heim. Så får me berre håpe at me greidde det, trass våre feil og manglar, og trass i at det ikkje berre blei solskinsdagar. Men kvar einaste dag har me kjent grenselaus kjærleik til ungane våre. Kanskje det er den viktigaste ballasten og det støaste kompasset me kan gje?

Me tek ein sving nedom storvegen likevel. Svingar utpå, aukar farten, heilt opp i tredje gir kjem me før ho slakkar av og slår retningsvisaren mot venstre. Det kjem bil i mot, og ein stor lastebil tett bak. Køyreeleven trør inn klutsj og brems - mjukt og fint - legg bilen inn mot midtstripa og ventar tolmodig på at den møtande skal passere. Det tutar kraftig bak oss. Ho let seg ikkje stresse - ho veit at ho gjer rett - når vegen er fri legg ho bilen over og køyrer inn gardsvegen.

Ho veit kva ho vil, ho veit kvar ho skal, og ho veit korleis ho skal koma dit. Eg kan trygt sleppe taket.