Norske bønder har vært vant til å måle sin inntekt mot andre grupper i utvikling, ikke i nivå. I noen få år har bøndene økt inntekten med flere kroner enn andre grupper. I de fleste år har matprodusentenes økning vært mindre.

Men det har vært nær umulig å sammenligne selve inntekten mellom bønder og andre. Det har det vært siden Gunhild Øyangens (Ap) tid som landbruksminister først på 90-tallet.

I Bondelagets 125. årsmøte ble bøndenes inntektsverdensbilde vasket ut – av Bondeopprøret.

Representantskapet i Bondelaget ville det annerledes. Her sitter industrien som holder melke- og kjøttprisen nede – av hensyn til et tollhandlingsrom bøndene blir fortalt at er veldig lite. Derfor må prisøkningene være lave (og bøndenes markedsinntekter likeså).

Det er dette representantskapet som også i år møttes dagen FØR Bondetinget ble satt – for å skrive i hop et verdensbilde og hovedmål som de utsendte bønder fra fjord, fjell og flate nesten alltid pleier å stemme for.

I år la representantskapet på bordet et forslag til inntektsformulering som var langt vagere enn hva Bondeopprøret ønsker, nemlig å splitte opp den intetsigende inntektsmålet "vederlag til arbeid og egenkapital".

Den var også vagere enn hva fire utålmodige fylkeslag i Bondelaget hadde fremmet. Alt tydet på at styret ville støtte representantskapets vedtak.

Men under debatten på første årsmøtedag tok mange tillitsvalgte til orde for en skjerpet inntektsmålsetting i opprørernes ånd. Det fremsto utover ettermiddagen stadig tydeligere for styret at man risikerte å tape en kampvotering mot bondeopprøret og de fire fylkeslagene.

Med en normal årsmøtesetting på et hotell på Lillehammer ville det vært mulig for styret å gjøre som en kilde med mange års styreerfaring beskriver det: Å bruke natta til å få opprørerne på plass. Den digitale årsmøtesettingen gjorde slik disiplinering fysisk umulig.

Dermed var det duket for en historisk torsdag formiddag på Bondetinget: Først styremedlem Erling Aas-Eng, og så påtroppende leder Bjørn Gimming, anbefalte for årsmøtet å stemme mot sitt eget representantskap, og FOR opprørs-fylkeslagenes forslag: Grunnlagsmaterialet for jordbruksoppgjøret skal endres. Kapitalavkastning og arbeidsinntekt skal splittes opp.

Deretter sørget en 30-årig ammekubonde og vaktmester fra Froland for at navnet Frank Sigvaldsen trolig vil stå i bind 5 av Norges landbrukshistorie om noen tiår.

Årsmøteutsending Sigvaldsen fra Agder foreslo nemlig at Bondelaget må få Stortinget til å måle bøndenes inntekt etter nivå. "Det arbeides for et inntektsmål der inntektsnivået i jordbruket skal sammenlignes med lønnsmottakere" ble vedtatt av et bondeting som på dette tidspunktet begynte å få euforiske overtoner.

Den verst mulige dåp for enhver ny leder er å tape sin første kampvotering i medlemsdemokratiet. Bjørn Gimming satset, og kom ut på vinnersiden av Bondetinget og -opprøret. Det gir ham et kjempeutgangspunkt for å skape endring.

Kreftene som vil holde prisene nede og investeringene og volumene oppe i norsk jordbruk, finnes fortsatt. Men bondetingets vedtak gjør det nær umulig for Tine å holde melkeprisøkningen nede på de sedvanlige få ører til våren.

Det vil også bli nær et politisk selvmord for Nils Kristen Sandtrøen dersom Aps landbrukstalsmann ikke får Ap med på å støtte Sp og SV i at bondens inntekt skal måles etter nivå – og at inntektsgapet mot andre grupper skal tettes, ikke bare "reduseres".

Hvis Sandtrøen klarer jobben, vil landet etter alle meningsmålinger ha en mye mer jordbruksvennlig regjering til høsten.