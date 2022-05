Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jordbruk handler om planteproduksjon - for uten planter blir det ikke noe mat. Av noe slag. Uten fotosyntesen blir det ikke mat. Jordbruk handler om karbonbinding med andre ord.

Bondens arbeid starter med å binde karbon og slutter med å binde karbon. Dyr på beite forsterker dette - i tillegg til mye annet bra dette gjør for landet vårt. Som å sørge for at landet vårt ser ut slik vi ønsker at det skal se ut. Bare for å ta ett eksempel.

Det er en sirkulær og bærekraftig prosess. Ja, det er faktisk det nærmeste vi kommer definisjonen på bærekraft. Hvis vi gjør det ordentlig.

For bondens arbeid handler om å binde karbon. Karbon som vi mennesker frigjør gjennom å spise den maten bonden lager. Eller å hive den fordi den er så billig.

Så det å gi bonden og jordbruket skylda for å ødelegge klimaet vårt er faktisk så langt unna sannheten som det er mulig å komme.

Bøndene forvalter en verdikjede som starter og slutter med å binde karbon!

Hva som faktisk kan dyrkes og hvor, er i all hovedsak bestemt av naturen selv. Noen steder kan man dyrke planter vi mennesker kan spise. Andre steder vokser det bare gress - en plante vi mennesker ikke har noen glede av - uten hjelp fra drøvtyggere.

På 70 prosent av jordas dyrkbare arealer vokser det gress. Og ikke noe annet.

Likevel er det altså noen - og stadig flere - som tror at det er lurt at vi ikke benytter oss av denne ressursen. Gresset, altså. For alt jeg vet mener de det er bedre at gresset frigjør CO2 selv enn at kua, sauen eller geita gjør det.

Og at det er bedre at gresset erstattes av andre planter vi ikke kan benytte oss av - og som binder betydelig mindre CO2 enn det gresset gjør. Dette er mildt sagt lite gjennomtenkt og enda mindre bærekraftig.

Så hvorfor jordbruket skal ende opp med å få et slags stempel som en klimaversting er faktisk helt utrolig.

For det henger ikke på greip.