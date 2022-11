Energikrisen viser oss tydelig grensene for hvilke utfordringer markedsøkonomien kan løse.

Når vi står overfor knapphet på fundamentale goder, fungerer det ikke å la prismekanismen stimulere produksjonen og markedet fordele godene etter betalingsevne.

Vi er blitt så vant til at markedet, altså tilbud og etterspørsel, styrer samfunnet, at vi strever med å finne gode alternativer. Men det haster: Tar vi FNs klimapanel og FNs naturpanel på alvor, må vi nå husholdere med knappe ressurser. Markedet har gitt oss økt produksjon i over hundre år, men når vi nå møter veggen, når produksjonen ikke lenger kan økes – hva så?

Vi har sett tegnene lenge. I rike land har den økonomiske veksten vært avtakende i 50 år. Ressursene som vi har bygd veksten på, er enten knapphetsgoder, og/eller bruken av dem fører til ødeleggelse av miljø og klima.

Vårt økologiske fotavtrykk øker for hvert år, og overstiger klodens bæreevne med over 50 prosent. Samtidig viser en rekke undersøkelser at livskvaliteten ikke øker. Høyere uttak av naturressurser, økt produksjon, lengre arbeidstid og mer forbruk, gir ikke uttelling i form av økt lykke eller økt behovstilfredsstillelse.

Situasjonen er paradoksal: Til tross for at økonomisk tenkning aldri i historien har vært mer styrende for samfunnsutviklingen enn i dag, fungerer verden mindre og mindre økonomisk rasjonelt. Hvis målet med økonomisk styring er best mulig ressursallokering, altså mest mulig effektiv bruk av innsatte ressurser for å nå gitte mål, er vi opplagt på gale veier. Mer konkret: Vi bruker stadig mer ressurser på produkter og tjenester med minimal velferdsgevinst.

Noen eksempler: Utviklingen av fritidsbåtparken – fra ro- og seilbåter og beskjedne påhengere på noen få hestekrefter til dagens riber og jeeper på 100 til 200 hestekrefter. Opplevelsen av skjærgården er neppe blitt bedre med denne utviklingen! Endringen av nordmenns hytter fra enkel standard på rundt 50m2 til hyttevillaer på tredobbel størrelse med tungt opparbeidede tomter, helårsvei, vann og kloakk, illustrer det samme.

Enhver distriktsavis kan da også jevnlig bringe leserbrev fra hytteeiere som fortvilet beklager seg over at turområdene blir ødelagt. Eller helt hverdagslig: Nordmenn i dag kjøper nesten dobbelt så mange klær som for 20 år siden. Det er vanskelig å hevde at denne doblingen har gjort oss bedre kledd!

"Hvis klodens ressurser og evne til å bryte ned forurensning hadde vært ubegrenset, kunne vi ha levd med disse paradoksene uten katastrofale følger." Klimaendringer

Mye av vår økonomiske aktivitet er blitt kontraproduktiv. Eksplosjonen av størrelsen på båt(motorer) og hytter truer den naturen som båt- og hyttefolket i utgangspunktet søkte. Massebilismen har redusert trafikkhastigheten i byene til samme nivå som på hestedrosjenes tid. Industrielle jordbruksmetoder tærer på jordas biomasse, overforbruker grunnvann og reduserer det biologiske mangfoldet. Produktene fra dette landbruket dumpes i fattige land, og ruinerer disse landenes småbønder.

Annonse

Hvis klodens ressurser og evne til å bryte ned forurensning hadde vært ubegrenset, kunne vi ha levd med disse paradoksene uten katastrofale følger. Men siden de faktisk er begrenset, og i mange tilfeller overutnyttet, er vi nødt til å husholdere bedre med dem.

Det er jo faktisk det ordet økonomi – fra det greske oikos, hushold – betyr. Vi må fordele godene mest mulig effektivt, slik at de gir mest mulig effekt i form av velferd. En radikal omfordeling av godene er altså nødvendig. Ti kroner mer om dagen til en gjennomsnittsafrikaner vil bety en følbar forbedring i livssituasjonen, mens en tilsvarende nedgang for de fleste nordmenn overhodet ikke vil bli merket.

Vi må styre etter andre mål enn vekst i nasjonalproduktet. Å fortsette å styre etter dette målet, vil bare øke skadene på livsgrunnlaget vårt, uten å gi oss et bedre samfunn.

Å måle brutto nasjonalprodukt (BNP) blir litt som å måle det man har rasket sammen på en litt uvøren tur med bærplukker – før man har renset bærene. Her finner man modne bær og umodne, mye blader og lyng, noen kongler og kanskje litt sauemøkk.

I BNP finner vi både maten vi spiser og maten vi kaster, både klærne vi bruker og klærne vi kaster uten å bruke dem, varene vi produserer, men også kostnadene med å rense opp i den forurensningen de skaper og behandlingen av de sykdommene de påfører oss, både oppvarmingskostnadene til en toromsleilighet og til innkjøringen til hytta.

Langt mer økonomisk ville det være å forlate et slikt upresist mål, og sette oss mål for ulike samfunnsområder separat (utdanning, kultur, helse, mat, bolig og så videre) og så vurdere hvordan vi kan nå disse med minst mulig innsats av ressurser. I mange tilfeller vil det bety og prioritere fellesgoder framfor privat forbruk.

Fordelingen av godene, både nasjonalt og globalt kan ikke skilles fra dette. Basisgoder som grunnleggende offentlige tjenester bør være gratis, inntektene må fordeles langt jevnere, både ved at fagforeningens makt styrkes og gjennom mer progressive skatter og inntektstak.

Knappe ressurser må avgiftsbelegges, gjerne slik at hver innbygger har rett på en avgiftsfri grunnkvote (for eksempel av strøm), men at forbruk utover dette er dyrt.

Dette kan virke radikalt, men er neppe mer radikalt enn at det kan ses som er forlengelse av den blandingsøkonomien som ble kjempet fram i årtiene etter annen verdenskrig. Og, som økonomen Karl Polany slo fast: Alle samfunn har hatt et marked. Vårt samfunn, der samfunnet er blitt en del av markedet, er et enestående unntak.

Det er på tide å finne tilbake til normalen: Et samfunn der markedet er underlagt samfunnet.