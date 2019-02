Også bønder taper på et «race to the bottom»

Den siste uka har flere medier, også Nationen, intervjuet briten James Bloodworth, som har gitt ut boka «Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter».

Bloodworth prøvde seg som lagerarbeider, sjåfør og omsorgsarbeider. I boka beskriver han det «nye arbeidslivet», der fagforeningene er fraværende, arbeidstida lang og arbeidere har få eller ingen rettigheter.

Flere bedrifter, også i Norge, har organisert seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Det pågår for tiden en svært interessant rettssak innen helse- og omsorg, der 24 personer har saksøkt Aleris, fordi de mener de reelt sett er å anse som arbeidstakere med lønn og rettigheter til sykepenger, ferie og pensjon. Aleris avviser kravet og mener de 24 er å anse som innleide konsulenter.

Dette nye arbeidslivet slår inn i mange bransjer. Helse og omsorg, transport, bygg- og anlegg. I sistnevnte er det avdekket organisert kriminalitet, inkludert kynisk (mis)bruk av illegale innvandrere. I boka «Svartmaling» beskriver min tidligere kollega, den rutinerte gravejournalisten Einar Haakaas, hvordan albanske kriminelle nettverk har overtatt store deler av norsk malerbransje. Haakaas dokumenterer skattesvindel og svarte inntekter fra byggeprosjekter i Forsvarsdepartementet, Regjeringskvartalet, Skattedirektoratet – ja, selv Eidsvollsbygningen ble pusset opp av kriminelle! Haakaas er nå ute med ny bok med samme tematikk.

Hvorfor er dette relevant for Nationen? Fordi dumping av lønns- og arbeidsvilkår truer vårt velferdssamfunn. Noen ytterst få vil kunne bli veldig mye rikere, mens alle andre vil tape. Det skaper helt uholdbare konkurransevilkår for firmaer som etter beste evne forsøker å følge lover og regler, tariffavtaler og sosiale kontrakter.

Heller ikke landbrukssektoren er forskånet for slik fullstendig urimelig konkurranse.

Heller ikke landbrukssektoren er forskånet for slik fullstendig urimelig konkurranse. Den italienske landbruksorganisasjonen Coldiretti anslår eksempelvis at mafiaen kontrollerte produksjon, transport og salg av landbruksvarer verd 21,8 milliarder euro i 2017 – en 30 prosent økning siden 2016. Det tilsvarer svimlende 210 milliarder norske kroner.

For all del: Konkurranse er ikke et onde. Norske bønder konkurrerer hver eneste dag om forbrukernes gunst. Det gjør de ved å være innovative og effektive. Ny teknologi tas i bruk raskt. Selv svensker er imponert over hva som skjer her i landet, og skriver om det etter å ha sett nærmere på AgriTech i Steinkjer og besøkt Norges største landbruksmesse, Mat og Landbruk.

Innovasjonen og nyskapingen må fortsette. Men vi har også mye å ta vare på! Vi har landbruk over hele landet, der kanaliseringspolitikken fortsatt er en viktig grunnstein. Vi har en blanding av små, mellomstore og (nokså) store bruk. Vi har et jordbruk med lite sykdom og smitte, lav antibiotikabruk og lite bruk av sprøytemidler. Og vi har bønder som har lua på huet, ikke i hånden. Den norske bonden er, i tillegg til å være selvstendig næringsdrivende, også en betydelig eier i norsk matindustri. Og nå vil europeiske bønder lære den norske modellen.

Det er flott hvis norske bønder kan inspirere sine europeiske brødre og søstre. Kan hende får norske bønder drahjelp tilbake. For EU vil styrke bondens stilling i verdikjeden for mat.

En norsk lov om god handelsskikk skal ut på høring før påske, sies det. Mens vi venter på den, ønsker jeg alle en god uke!

