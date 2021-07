Nyt Norge – også på øret!

Én milliard kroner – 1.075.700.000 kroner – brukte nordmenn på innspilt musikk i 2020. Over 80 prosent av pengene havnet hos utenlandsk musikkbransje, meldte NRK tidligere i sommer.

Nordmenn betaler gjerne for musikk. Men mindre av pengene havner hos norske artister og mer havner på utenlandske hender, sammenlignet med året før. Det viser plateselskapenes organisasjon (IFPI) sin årsrapport for 2020.

Tallene viser hva vi bruker av penger til å lytte til musikk, hovedsakelig gjennom strømming.

I tillegg kommer penger vi bruker på konserter og turneer. På grunn av koronapandemien og mange avlyste konserter og festivaler ble denne delen av musikkhandelen i fjor sterkt amputert.

Disse arenaene er uhyre viktige for norske artister. Billettinntektene i seg selv er viktige. Enda viktigere er festivalene og konsertene for å minne folk om gode norske artister slik at vi henter dem fram på mobilen og andre strømmeplattformer før og etter konsertene.

Annonse

Konkurransen mot internasjonale strømmegiganter er enorm og sosiale medieplattformer som TikTok har blitt viktige for å promotere internasjonale hits., ifølge nrk.no.

Algoritmene i musikkstrømmetjenestene kan ytterligere styrke skjevfordelingen. og det er en enorm jobb for norske artister å bryte gjennom denne lydmuren.

Nye stjerneskudd og gamle favoritter kan like fullt nå opp, også på nordmenns spillelister. Da trenger de drahjelp. Fra sine egne organisasjoner og managere, selvsagt. Fra rikskringkaster NRK og allmennkringkaster TV2. Men også fra deg og meg.

NRK har et særlig ansvar, i kraft av sin fullstendige dominans i det norske mediebildet. Flere enn ni av ti nordmenn bruker nå et NRK-tilbud daglig. I vinter pågikk det en hard diskusjon om NRKs såkalte formatering av spillelister. Kritikken kulminerte i en omfattende klage til Kringkastingsrådet, som ble omtalt av en rekke medier.

Andelen norsk musikk som spilles har variert fra år til år. På radio er det liten tvil om at NRK spiller langt mer norsk musikk enn de kommersielle radiokanalene. Likevel faller norskandelen i strømmetjenestene. I 2019 fikk norsk musikk 24,50 prosent av strømmepengene. I fjor fikk de kun 18,87 prosent, viser IFPI-rapporten.

Hver gang vi møtes, Allsang på grensen og lignende type feelgood-tv bidrar kanskje litt til å holde fortet. Enda viktigere er det nok å få norsk musikk på øret – på radio, i butikker, på sosiale medier. Så den smyger seg inn og blir en venn i hverdagen.

Og vi kan bidra til nye låter fra nye og gamle norske artister.