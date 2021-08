Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

Romet er kanskje 10 kvadrat. Golvet er dekt med plastposar, kartongar, vesker, kuffert og eit par flate pakker frå IKEA. Langs eine veggen står ein oppvask-kum og hybelkomfyr. Her er tomt i alle hyller og skåp.

Eit fjernsyn dominerer den eine veggen, medan eit stort vindauge den andre. Her er høgt under taket. Ei smal sovealkove med nakne vegger trugar med å sabotere alle planar for møbelet i den største flatpakka.

Vegg i vegg er eit avlangt, men romsleg bad.

Romet er fullt av folk og energisk aktivitet. Nokon må ut, elles vert det ikkje råd å bli ferdig der inne.

Dei tome hyllene og skåpa skal fyllast, og flatpakker og posar skal tømast for innhald. Her skal hengast opp, pakkast ut, vaskast opp, monterast og setjast på plass.

Menneska i romet er i gang med å skape ein heim. Ein heim for den eine av dei. Ei som til no har budd i lag med dei andre menneska i romet og som hjelper til med innflytjinga - foreldre og sysken. No som hybelen sakte vert omskapt til den nye bustaden hennar, sig erkjenninga inn: No skjer det faktisk - ho skal flyge sjølv - ho skal slå med eigne vengjer - langt frå mor og far og syster og bror.

Tidt og ofte blenkjer det i blanke auge hjå hovudpersonen denne dagen, men like ofte må ho klype seg i armen for at det verkeleg skjer! Spennande med noko nytt! Ny skule, artige fag, artige folk - og tenk å bu for seg sjølv på hybel midt ein liten by!

Me er altså på flytjefot for den eldste. Mor og dotter handlar inn, diskuterar og organiserar. Me andre tre prøvar å vera til nytte, men blir for det meste i vegen. Best å plassere seg slik at ein er i beredskap, dersom interiørarkitektane der inne treng ei hand. Det er jammen godt at sola skin! Me går alle med eit vemod og ein klump i halsen, så det gjer godt med oppmuntring frå vérgudane.

Det er merkeleg rart og likevel svært naturleg det heile.

Hadde me ikkje budd i ei bygd, langt frå skule- og studiestader, så hadde me kanskje utsett hybelinnreiinga i eit par-tre år til. Då hadde kanskje jenta vår funni ein vidaregåande skule med eit fristande tilbod så nær foreldreheimen, at ho ikkje hadde flutt i frå oss.

Men for oss i grisgrendte strok er ikkje tilbodet like mangfaldig som i ein by. Dersom ein har eit sterkt ynskje om ein annan skule enn den som finst lokalt, må ein altså spreie vengene, ta sats og hoppe ut av reiret lenge før ein fyller 18 år.

Det kostar ikkje berre kjensler. Det kostar pengar også. Bortebuarstipendet rekk ikkje til å dekkje husleiga. Det er ein populær studiestad, og rift om hyblar og anna husrom. Så for å få råd, har 16-åringen arbeidd heile sommaren. Det blei ingen ferie, men fullt fokus på å tene nok til å greie seg det neste året.

Sjølvsagt hjelper me foreldra med ein god del, men mesteparten har ho altså skrapa i hop sjølv. Me er imponerte, men samstundes kjenner me på at dette er noko av prisen for å bu "ute på landet". Ein pris som kjennest urettvis.

Dersom me hadde vori "byfolk", så hadde nok jenta vår hatt tre år til på jenteromet, og kunne bruka sommarjobbløna til atskilleg artigare ting enn mat og husleige! Kanskje ho kunne spart pengar til bil, eller ei lang reise, eller til og med spart pengar til eigen bustad.

Me har eit prinsipp her til lands om at alle har lik rett til utdanning, men har me eigentleg like vilkår? Alle skal ha høve til å få ei utdanning som leier mot den yrkesvegen ein ynskjer seg, men sidan tilbodet ikkje er jamt fordelt, vert det nokon som må betale meir for å koma dit.

Distriktsungdomen må reise heimanfrå langt tidlegare, og dermed betale meir for utdanninga si enn byungdom. Distrikta betalar ein høgare pris både i kjensler og økonomi. Det siste går det kanskje an å gjera noko med, dersom partiet med distriktsprofilen og partia med sosialprofilen flyt inn i regjeringskontora til hausten? Utfordringa er med dette sendt.

I morgon pakkar me seiste rest av flytjelasset og køyrer dei 6 timane som skil heim og skule. På heimtur blir eg einsam i bilen...

"Så må du då min beste gut, frå oss i verda draga ut.

Å ja, når fuglen fjør fær på han prøva må, med eigne vengjer sjølv å slå."