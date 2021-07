Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

E134 stryk langs garden vår. Som ei elv flyt sommartrafikken forbi. Stort sett norske bilskilt, og stort sett ferierande bilistar med innslag av tungtrafikk. Bilparken avslører at det står toleg godt til med kjøpekrafta her til lands! Og det er slett ikkje berre nye el- og bubilar som strøymer forbi.

Stasbilen, den bilen som stort sett stod i garasjen og blei polert både inn- og utvortes, den som fekk seg ein tur berre i tørt og fint sommarvér, ja slike køyrety som berre dei aller rikaste hadde råd til, og som ein kanskje såg ein einaste ein av i løpet av heile sommaren - ja slike ser me altså kvar dag utan å fylgje med ein gong!

Det er Volvo, BMW, Audi, Lexus og Mercedes i høgste prisklasse, Porsche, Maserati, Austin Martin og til og med Bentley. Av og til kjem ei Morgan-rad. Sistnemnde og motorsyklistar køyrer helst i stim, har eg lagt merke til.

Førre helg var eg på dagstur på vitjing til ei hytte på Sørlandet. Der flyt også millionane forbi i ein æveleg straum. Hyttene er heller ikkje gratis. Noko seier meg at svært mange nordmenn har svært god råd. Fritidseigedomen og fritidskøyretya deira har mangedobbelt så høg "verdi" som garden eg bur på.

Eg har alt eg treng, og vel so det. Svært meiningsfyllt arbeid, ein flott familie, godt hus å bu i, gardsbil, familiebil og - gjeld. Men eg har korkje hytte eller båt eller sommarbil. Eg vedgår gjerne at eg har ein draum om å kruse rundt i sommaren utan tak og utan press om å nå noko. Og eg skulle svært gjerne hatt ei hytte ved sjøen med båt og bryggje og dovne dagar med kjering og ungar. Jammen kunne eg tenkt meg noko liknande til fjells også. Ferie i dei fire finaste sommarvekene hadde heller ikkje vori å forakte.

«Tenk om noko av denne kjøpekrafta kunne koma oss matprodusentar til gode?» Kjøpekraft

Men eg har ikkje tid. Og hadde eg hatt tid, så har eg ikkje råd.

Sommaren på gard er sjølvsagt fint! Men ein er aldri fri frå ansvar for husdyr, enten dei er på beite eller heime. Ein kan heller ikkje setje av ei ferieveke eller to lang tid i førevegen, fordi ein veit aldri når véret finn det for godt å vera onnevér. Nei, den eventuelle ferieturen må takast på impuls når onna er ferdig - og det er ei lita kalender-luke til den neste. Til stor frustrasjon for familien...

Annonse

Dette er bondens lodd her til lands. Grøda veks og må stellast og haustast i den tida dei fleste andre har fri. Det er greitt, slik må det vera.

Men! - så var det denne elva av kjøpekraft som renn rett framom fjøsdøra, som ei æveleg påminning om at det er nokså mange som har råd, fri og tid...

Ei påminning som vert ekstra tydeleg i år - pandemiåret som ufriviljug har ført meg inn i falden av heiltidsbønder - bondeopprørsåret som har lyfta fram kunnskap om kor dårleg matprodusentane tener i høve til dei som konsumerer den. Tenk om noko av denne kjøpekrafta kunne koma oss matprodusentar til gode?

Tenk om ein la på ei einaste lita krone for mjølkeliteren (eller kva som helst annan norsk matvare) som uavkorta gjekk til bonden? Det hadde i allfall hjelpt på økonomi og ikkje minst motivasjon her på bruket. Det er heilt sikkert ei heil røys med samfunnsdebattantar, handelsfolk, konsulentar og særleg økonomar, som vil finne argument mot prispåslag rett i bondelomma - men jammen hadde det gjort godt med eit slikt skulderklapp!

Men enn så lenge strøymer altså pengane forbi, og ikkje inn.

I syrlege stunder kan eg ta meg i å tenkje: Kva i allverda er det alle desse feriemenneska arbeider med, som er så uhorveleg mykje meir verdt enn arbeidet mitt?

Ja kven er alle desse menneska som ferierar det flotte landet vårt i fine bilar og lystbåtar? Så mange finansfyrstar, idretts- og popstjerner har me vel ikkje, at dei sig forbi på E134 kvar einaste sommardag? SÅ spennande er det ikkje i Vinje...

Sanninga er vel at denne straumen er ein stor del av det norske folk. Eit folk med ualminneleg god råd og nokså alminneleg arbeid, på ferie i eit landskap som vert forvalta av ein bondestand med ualminneleg stort - men tærande - tolmod.

Me har nemleg omsider oppdaga at me får like lite for mjølkeliteren i dag, som den gongen lange bilar utan tak var eit sjeldsyn i ferietrafikken.