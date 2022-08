Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

Solskjermen i bilen må til pers på kveldstur! Sommaren er altså på hell. Endå er mange sommaraktivitetar ugjort - men det meste på lista er kryssa av. Bading i Vinjevatn, bading i elva, bading i saltvatn, nokre døgn med hytteliv, båttur, og grilling mange nok gonger til at ein har forstått kor lite som skal til, før maten blir like svart som kolet den ligg over!

Fyrsteslåtten vart uvanleg bra, medan det truleg blir mykje gult haustlauv i andreslåttsballane. Godt i grunnen, så fær ein litt betre tid på seg til fjosvasken.

Men fjelltur med telt og sovepose? Eller slaraffenliv ved eit varmt og asurblått hav? Noregsferie med spektakulære naturopplevingar? Nei, ikkje denne sommaren heller, gitt. Ikkje eingong seterbesøk vart det.

Men det vart mange fine kvardagar med heile familien samla til middag! Sommarjobben til ungdomane i huset har snudd litt på middagsrutinene - slik at me har hatt seine måltid. Då har me gjerne fått ei lita oppsummering av dagens hendingar.

Dei har som regel mykje å fortelje - ungdomane - frå livet på ein sommaropen serveringsstad med hytteutleige. Viderverdigheiter og anna som "dumme" turistar kan finne på å gjera og seie. Låtten sit laust når parodiane spelar seg ut over middagsbordet.

Sjølv sit eg mellom latterkulene og kjenner meg att! Eg er heilt sikkert ein slik ein som har skapt både lått og irritasjon bak mang ein resepsjonsdisk.

Familie, både kjerne- og stor-, er stikkord for mine sommarferieaktivitetar. Det blir som regel aldri tid til lange ekspedisjonar langt av lei, men små utstikk frå det sommarlege gardslivet.

Som nokre dovne dagar som gjest på ei hytte ved sjøen, eller eit pulserande storbydøgn. Det er triveleg å møtast slik, litt på impuls. Oppdatere kvarandre på smått og stort, kose seg, og så fara heim att og kjenne seg litt ladd av andre batteri enn dei heimlege.

Ja, det slår meg kor viktig det er å hegne om storfamilien! Eg er velsigna med ein familie der det har vori viktig å møtast jamnleg - både på fars og mors side. Generasjonane før oss har passa på å møtast ofte, slik at syskenborna kjenner kvarandre - eller i det minste veit om kvarandre.

Når folk trivst i kvarandres selskap, smittar det over på neste generasjon. Så i sommar fekk eg vera med på to familiehøgdepunkt. Eit eventyrleg bryllaup i eine greina, og eit stort familieselskap litt ut i den andre. I seistnemnde lag var deltakarane frå 1 til 90 år - fire generasjonar og like mange nasjonalitetar.

Utgangspunktet er ein syskenflokk som voks opp på 1940 og -50 talet, og som busette seg i ulike land som vaksne. Borna deira att har spreidd seg vidare, så her var Noreg, Danmark, England og Frankrike representerte. Men til forskjell frå nokså mange andre slektstreff, kjenner dei kvarandre, alle som ein!

Dei "opphavelege" syskena har sytt for å halde kontakten, og teki med seg eigen kjernefamilie til barndomsheimen for å møtast slik at alle avleggjarar har lært kvarandre å kjenne!

Dette har skapt eit unikt samhald, som har haldi stand mot både dødsfall og skilsmål!

Familien er raus og inkluderande - slik at inngifte og fråskilde, gamal og ung, er ein heilt sjølvsagt del av selskapet. Kontaktar og venskap blir knytt på tvers av generasjonar og landegrenser - og samtala blir ei salig røre av engelsk, dansk og norsk - sidan alle kan litt av alt.

Tema for konversasjonen spenner frå kunst til skuterkøyring. Det er altså lærerikt og morosamt, men framfor alt utvidar alle horisonten! Kor mange land, profesjonar og lagnader kjem ein ikkje borti dersom ein utvidar krinsen til tremeningar? Sjølvsagt blir det altfor mange å halde styr på, men jammen kan det vera ei spennande oppdagingsferd om ein tek seg bryet. Kanskje det blir ein tremenningstur neste sommar?

Men for i år er den over - sommarferien. Til veka er det skulestart, og me må snu døgeret frå sympatiske sommaropningstider til kompromisslaus skulerute. Det blir ein overgang for oss alle saman - også for røktaren som har vant seg til sommarleg fleksitid i fjoset.