Eg kallar det beredskapskuffert fordi det er pakka slik at Sp-standen kan setjast opp på stutt varsel nærast kvar som helst. Dei seiste åtte åra har det stadig vori behov for kufferten. På bygdedagar, marknadar eller reine valkamparrangement.

Inni og rundt partyteltet har praten gått livleg. Sjølvsagt har det vori mykje kaffidrikking og prat om laust og fast, men jammen har det blitt appellert og diskutert politikk også.

Folk har vori interesserte i politikken – i distriktspolitikken! Bygdefolk var leie av blåblått og blågultgrønt styre, sentraliseringsiver og marknadsmakt – og dei lokale Sp-folka stod på for å overtyde folk om at Senterpartiet ville syte for tenester nær folk – ja til og med vera ein garantist for det lokale sjølvstyret og eit velfungerande helse- og skulestell. Ikkje minst argumenterte dei både godt og sterkt mot populisme-stempelet som Sp fekk frå fleire hald.

Mange av dei mest aktive av desse folka, sit sjølve i kommunestyret i Vinje. Med full overtyding har dei argumentert for at ei røyst til Sp vil vera ei røyst for oppretthalding og til og med betring av dei kommunale tenestene.

Når desse tenestene er desentraliserte – innan kommunen – for at flest mogleg skal få helsestell, sjukeheim, skule og barnehage i nærmiljøet, ja då krevst det ein god kommuneøkonomi.

Det er ingen løyndom at det kostar å drifte smått og desentralisert. Kvalitet kostar, også på bygda. Det er dei smerteleg klar over, alle (frå alle parti!) som har vori så rause med fritida si at dei har teki på seg å sitje i kommunestyret. Utan noko særleg vederlag tek dei jobben for alle oss andre med å prioritere mellom gode formål og oppgåver – iallfall dei som ikkje er lovpålagt frå staten – for at me skal trivast og ha det godt, meiningsfyllt og leveleg i kommunen vår.

Utgangspunktet for å taka på seg eit slikt dugnadsarbeid, er gjerne engasjement for skule eller grendelag, for sjukeheim, trygg bygdeveg eller liknande. Ja, kanskje motivasjonen for å bli lokalpolitikar var å skaffe ein ny skjotebane, eller lydanlegg i grendehuset? Så blir ein dregen inn i større sakskompleks, og ein opplever at ein gjer ein forskjell – at ein er med på å styre – at dugnadsarbeidet er djupt meiningsfyllt i tillegg til at ein rett og slett har det moro og interessant innimellom.

Det er ikkje dei store politiske kranglane som dominerar kommunepolitikken i Vinje har eg inntrykk av, men eit felles ynskje om å gjera det beste ein kan gjennom diskusjon og samarbeid – sjølvsagt ikkje utan sakleg usemje – men med eit felles mål om det beste for oss som bur her.

Det har vori eit engasjert og særs ivrig "korps" som har drivi valkamp for Sp i Vinje, både til Stortings-, fylkes- og kommuneval. Og dei har lukkast! Dei har overtydd fleirtalet av sambygdingane sine om at Sp sitt program er det beste for kommunen og det sikraste for å oppretthalde tenestenivået. Gleda var derfor stor då arbeidet gav resultat, og Senterpartiet fekk regjeringsmakt. Både kommunestyrerepresentantar og alle me andre venta spent på å få løn for valkampinnsatsen.

Eg skal ikkje klage på korkje landbruks- eller forsvarspolitikk. Eg skal ikkje sutre så veldig over energipolitikken heller (denne gongen) – der er me offer for både vêrgudar og internasjonale hendingar.

Men jammen er det forståeleg at Sp-gruppa i Vinje kommunestyre er skuffa over at Senterpartiet i regjering foreslår å nytte inntektene kommunen har frå kraftproduksjon til saldering av statsbudsjettet! Dette gjeld sjølvsagt alle kraftkommunar, så frustrasjonen er nok stor i adskillige kommunehus rundt om.

Men frustrasjonen og vonbrotet er ekstra stor hjå alle lokale Sp-folk som har snakka ivrig om tenester nær folk – som dei no må kutte i dersom staten forsyner seg ekstra av kraftinntektene.

Så kva skjer med beredskapskufferten i garasjen? Den ligg på ank, for å seie det slik...