For meg er det omtrent rutine, eg har vori med på det mange gonger. Det er ein viktig del av arbeidet mitt det som no skal skje. Det er rett og slett startskotet for produksjonen det neste året. Både for meg og for henne. Men eg har altså røynsle – det har ikkje ho.

Det går fort når det fyrst set i gang. Eg er i grunnen oppteken med noko anna, og er ikkje på pletten som eg skulle ha ynskt med jodflaska mi. Eg rekk ikkje dynke navlestrengen med det same den ryk. Men ho gjer som ho er programmert til – slikkar kalven sin og ser tilfreds ut.

Etter ei stund bestemmer eg meg for å mjølke henne. Eslar meg til med jurklut og mjølkespann. Er ikkje nervøs, men det er tydelegvis kviga. Ho likar ikkje handa som kjem med kluten, og lyfter eit tydeleg signal med foten. Javel, tenkjer bonden, her må me til med sparkebøyle.

Dette har eg gjort uendeleg mange gonger med nybære kyr – og har altså erfaring med at det går fint. Bøyla blir greitt påsett – kluten er på veg mot juret att – foten vil sparke på nytt …

Vanlegvis stoppar bøyla sparket. Denne gongen virkar det motsett! Kviga får panikk av den stramme bøyla, sparkar det ho er god for – legg heile tyngda si mot gubben med kluten, som er heilt ute av balanse – greier ikkje smette skikkeleg unna – og får minst like mykje panikk som kviga.

Senar og kjøt blir tøygde lenger enn nokon gong i mannekroppen, som altfor seigt greier å vri seg unna med ein einaste tanke: Kor mykje går sundt i meg no?

Kaldsveitt, kvalm og ør kjem skrotten seg ut på fjostrammen og sakte til hektene att.

To veker seinare er eg framleis stiv og støl etter hendinga. Knea kjennest litt slarkete ut, og det er ikkje godt å sitje på huk. Eller rettare: det går heilt fint å setje seg på huk, men adskilling verre å koma seg opp att!

Eg greidde meg altså godt. Det blei verre med kviga. Hendinga sette ein kraftig støkk i meg, men for henne vart det fatalt. Ho vart etter kvart fortruleg med spannmjølking, men forsiktig tilvenning til pulsatorlyd og jurvask i roboten var ikkje nok til å hindre panikk då robotarmen tok til å lea på seg – trass at ho ikkje stod i roboten då ho fekk bøyla på seg. På måndag kom Norturabilen og henta henne …

Det gjekk altså bra med bonden, men ikkje med kviga – denne gongen. Men det blei ei kraftig påminning om kor fort det kan gå skikkeleg gale. Eg var sjølvsagt åleine, me er vel stort sett det? Om eg no hadde fått ein skikkeleg trykk med alvorlegare konsekvens, så hadde det teki tid før nokon hadde komi på å sjå etter meg.

Då hadde eg nok hatt behov for meir enn 15 minutt på fjostrammen for å koma til hektene. Ja, det kunne faktisk blitt like fatalt for meg som for kviga.

"Sei alltid frå kvar du går", heiter det i ein fjellvetregel. Det gjeld for fjosstellet også. Dei fleste av oss går nok åleine både morgon og kveld, men me har vel alle nokon me kan vende oss til for å sjå litt etter oss når me skal gjera risikofyllt arbeid? Slik som flytjing av dyr eller stell med nybære kviger? Eg har installert to kamera i fjoset – no er det ikkje berre eg som har tilgang til dei på telefonen lenger.

Eg, og mange med meg, har gjort investeringar i driftsbygningane våre som gjer at arbeidet vert enklare å drive åleine. Me held oss med maskiner og reiskap som gjer oss uavhengige av arbeidshjelp/selskap. Samstundes er dei så kostbare at me ikkje ser oss råd til fleire arbeidshender. Dermed vert me gåande mykje åleine – både med arbeid og med ansvar.

I ein travel kvardag, og i eit arbeid som ikkje nett kastar av seg økonomisk, kan det vera freistande å taka snarvegar – det kan gå bra lenge – men ryk stroppen kan det gå skikkeleg gale.

Dersom me greier å senke terskelen for å be om hjelp – om berre for å sjå etter at alt er i orden, vil me kanskje redusere ulukkene i landbruket?

Kalven er forresten høgst oppegåande! Ein fin liten kyrkalv som absolutt ikkje skal bli plaga med sparkebøyle når den blir stor!