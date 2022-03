Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

"Eg likar ikkje ein slik praksis" – eit par farmasøytauge ser strengt på meg gjenom brilleglasa. Replikken fell etter at eg foreslo å dela ei øskje med jod-tabelettar, ha ei på deling rett og slett, mellom avleggjaren på Lillehammer og dei to heime.

Det blir til at me gjer som farmasøyten seier. Ei øskje til Lillehammer, ei til Vinje. Me har tenkt på beredskapslager lenge, men verda har ikkje vori trugande nok. Til liks med ein god del politikarar, har me ikkje tenkt at det hastar...

Så skulle det altså ein krig i til, før me kjende behovet. Eg vil no likevel meine at det er forskjell på den enkeltes private beredskap i fredlege tider, mot ansvarlege styresmakters vilje til det same. Jammen er det i overkant frekt å rope på meir heimleg kornproduksjon no, når ein sjølv vedtok å leggje ned vårt største beredskapslager for stutt tid sidan.

Ei kald og lammande uro har byrja å murre etter at krigen i Ukraina tok til. Det klemde ekstra kaldt i bringa då meldinga om brannen i Europas største atomkraftverk kom. Ikkje så mykje for meg sjølv, men for ungane våre. Eg kjenner framtidsdraumane deira, ser kor det tindrar i augo ved tanken, ser iveren og engasjementet etter å få lov til å byrje. Det er ikkje lenger ein vag draum langt borte mot vaksenlivet. Nei, det er rett før.

All krig er grusom, men denne krigen vart så nær. Dei fryktelege bileta frå Ukraina syner folk som ser ut som oss, kler seg som oss, køyrer dei same bilane som oss, har same tog og bussar, og bur i byar som liknar dei me har vori i.

Me ser sundrivne hus, som minner om våre eigne. Me ser sprengde bruer og utbrende køyretøy på vegar som minner om dei me sjølve har brukt på bilferie i Europa. Me ser born, kvinner og gamle folk stua i hop i det som for to-tre veker sidan var travle t-banestasjonar.

"Uroa blir ikkje mindre av den massive nyheitsdekkjinga. Ei beite var eg plaga av kvalme." Uro

Annonse

Alt dette er ting me kjenner, me treng ikkje reise langt ein gong. Krigen rasar på stogetrammen vår, i hagen til dei som plukkar jordbæra våre.

Uroa blir ikkje mindre av den massive nyheitsdekkjinga. Ei beite var eg plaga av kvalme. Tankane sveiv om det som har hendt, og ikkje minst om kva som kan hende, ein får ikkje fred – særleg ikkje om ein stadig les nyheiter på telefon, fjernsyn, nettbrett og i radio.

Ein blir motlaus og arm – mistar motivasjonen. Utsiktene er dystre. Dyr straum skal bli dyrare. Det same skal skje med drivstoffet. Det skal bli endå vanskelegare å få tak i kunstgjødsel – og dermed endå dyrare. Alt som før var vanskeleg, kan bli verre. Dette er sjølvsagt berre småting i den store samanhengen, men likevel. Ein ser konturane av ein vond sirkel, og ein ser at det er frykteleg lite som skal til før det skjer endå verre ting.

Løysinga blei rett og slett å slå av – melde seg ut av den brutale verda, og inn i den fredelege kvardagen. La radioen kvile i fjosstellet, og heller konsentrere meg om dei som treng meg der. Ta fram songane eg lenge har hatt liggjande på vent – konsentrasjon om kryss og b og lause forteiken – lære noko nytt.

Øve på lesestykka som skal framførast om ei vekes tid – lesa tekstar om nære ting – lesa dikt ein ikkje rett forstår – men kan undre seg over. Ikkje berre sitje inne og sjå ut glaset på eit strålande blankt vintervêr – men dra på seg skistøvlane og anorakken, bikkjeband og sele og koma seg ut i det vakre vinterlandet!

Kjenne snøen gje både fråspark og gli – kjenne kuldegrader bite i kjaken, samstundes som augo må knipast att for eit strålande blankt solskin.

Oppleva det ein står i sjølv – utan å vera likesæl til dramaet i Ukraina. Bry seg om eigen kvardag. Setje pris på dei vanlege kvardagsrutinane. Felles frukost, samling rundt middagsbordet, lekser, oppvask og klesvask. Kulturskule, utviklingssamtaler, foreldremøte, øvingskøyring, tur med bikkja. Pausar frå krigspåminninga. Pausar frå bekymringa. Utmeldinga er ikkje total, men eg er ikkje konstant pålogga nyheitene lenger. Det hjelper.

Kanskje det er min mentale beredskapsplan?