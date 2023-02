Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

I fjøset fyller me på med endå litt fleire dyr, me leiger inn endå litt meir kvote og me skruvar opp mjølmengda endå litt til. Så må me kjøpe inn endå litt meir grovfôr, og bruke endå litt meir diesel for å køyre ut endå litt meir myk. Meir myk krev meir plass, så me anten må utvide lagerplassen eller – utfordre regelverket.

Nytt lager krev ny investering som krev endå litt meir inntekt for å betale stadig høgare rente. Det rare er at kraftfôret også aukar i pris i takt med prisauken på straum og diesel. Og prisen på mineralgjødsel gjer at ein bør handle inn litt og litt gjennom året, for å spreie kostnaden. Men for at sekkane med dei dyre kulene skal stå tørt, trygt og godt til det vert bruk for dei – ja, då må ein byggje lager...puh.

Dess fortare hjulet går, dess vanskelegare er det å bremse. Bremselengda vert grueleg lang.

Men er det verkeleg vekst og auka produksjon som er rett medisin? Kan det tenkjast at me kan sjå litt på den andre sida – altså kostnadssida? Brukar me innsatsmidlane rett? Kan det tenkjast at me kan nytte dei ressursane me rår over betre, slik at me kan redusere innkjøp av eksterne?

Førre helg hadde eg ein lang prat med ein pensjonert gardbrukar, som har nøyaktige data frå garden sin på alle innsatsfaktorar: arbeid, produksjon, inntekter og utgifter, sidan 1948. Alt arbeid på garden er notert.

I tillegg er datamengda samanlikna med andre bruk. Der ser ein at sjølv om produksjonen på denne garden stort sett har legi under gjennomsnittet, har lønsemda jamt over vori betre. Forklaringa er at fokuset har vori på godt grovfôr og best mogleg nytting av husdyrgjødsla. Ikkje på høg mjølkeavdrått og rask tilvekst ved hjelp av kraftfôr.

På det brattlendte vestlandsbruket har han vori påpasseleg med spreietidspunkt og slåttetidspunkt. I tillegg har han vori særleg påpasseleg med å pakke silofôret skikkeleg. Resultatet, som er godt dokumentert, blei eit fór med høgt næringsinnhald. Dermed kunne han redusere på kraftfôret.

Han var heller ikkje så oppteken av høgast mogleg avdrått på kyrne sine. Rekneskapen tyder på at redusert kostnad til kraftfôr og mineralgjødsel vog opp for lågare avdrått – når ein samanliknar resultatet med andre bruk i same distrikt og i same tidsrom. Den same tendensen ser ein på slakteoppgjeret for oksekalvane. Han brukte lengre tid og mindre kraftfór for å få dei slaktemogne – likevel sat han att med meir inntekt.

No har nok denne karen vori særleg oppteken av å drive best mogleg, både på jordet, i fjøset og ikkje minst – inne på kontoret. Han har vori nøyen på å rekne ut kva som har lønt seg, og han har vori spesielt ihuga på å gjera rett arbeid til rett tid. Me veit alle kor vanskeleg særleg det seiste kan vera.

I dei seiste åra har kvaliteten på grovfôret komi meir og meir i fokus. Derfor var det spesielt moro å snakke med denne bonden, som i heile sitt gardbrukarliv har kunna levd av sine 65 mål fordi han har vori flink til å dyrke eit godt fór, og til å halde utgiftene nede.

Kyrne hans hadde det godt, sjølv om dei stod på bås. Det vitnar dei låge veterinærutgiftene om. Denne bonden hadde også mykje meir på hjartet, til dømes om statens pålegg og restriksjonar i landbruket (slik som lausdriftkravet), som utan tvil har auka kostnadssida for den norske bonden – utan å betre noko vidare på inntekta.

Men altså, dersom me held staten utanfor, og heller fokuserer på det me kan gjera noko med sjølve, treng det ikkje bety at me reduserer inntekta fordi om de reduserer innsatsfaktorar som innkjøpt fór og gjødsel. Kanskje rådgjevarkorpset i landbruket kan bli endå flinkare til å setje fokus på kostnadssida – i staden for i høg grad å fokusere på stadig nye investeringar?

Noko er på gang – i og med satsinga på betre grovfôrproduksjon – men det er sikkert mykje meir å gå på.

Uansett – den lange praten seist laurdag sette i gang nokre tankar. Så takk for praten, Erling!

Og er det nokon som vil grava i talmaterialet og finne ut meir om eit veldreve, brattlendt lite bruk på vestlandet, må de berre ta kontakt – så skal eg formidle både namn og adresse.